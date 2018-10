POLICÍA NACIONAL FORTALECE SEGURIDAD EN TERMINALES DE MERCADOS

Con el propósito de brindar tranquilidad a las familias que están viajando a los departamentos y municipios del país, la Policía Nacional está ejecutando planes de seguridad en las diferentes paradas de buses intermunicipales y en los mercados de nuestra capital. Un buen número de efectivos policiales recorrieron los lugares de la parada de buses del Mercado Roberto Huembes e Israel Lewites, con el propósito de evitar que los pasajeros sufrieran el robo de sus pertenencias. En la parada intermunicipal del Israel Lewites se pudo apreciar a decenas de personas que buscaban buses para los municipios de San Rafael del Sur, León y Chinandega, lo que hacía más necesaria la presencia policial. Este trabajo de seguridad se está realizando en conjunto con los pequeños comerciantes de este centro de compras, que reconocieron los esfuerzos que realiza la Policía Nacional para eliminar los robos y otros delitos. Doña Luz Marina Hernández, esperaba un bus que la trasladara al valle Los Aburtos, en el sector del kilómetro 34 carretera Vieja a León, cuando observó que a su lado estaba un agente policial que vigilaba parte del lugar. “Es bien importante la presencia policial, porque imagínense los robos y uno anda descuidado con sus cosas y por eso es importante que estén cuidando a la población”, dijo Hernández. En tanto doña Dora Torres que agarraba muy fuerte dos bolsos, comentó que ver a los policías se sintió muy segura. “Para mí está bueno que estén los policías por cualquier cosa que pueda pasar y con estas cosas (demasiada gente en la parada) a uno hasta lo botan y mire que no me pude trepar al bus, ahora voy a pedir que me ayude la policía a subir”, mencionó Dora. Entre el mar de gente que buscaba apresuradas los buses, también se encontraba la pequeña comerciante María Tapia de San Juan de Oriente, que ofrecía ralladores y artesanías. Indicó que siempre en Semana Santa venden en las paradas de los buses intermunicipales, porque hay muchas personas. “Venimos aquí para ver cómo nos toca (aprovechar para vender) la venta, porque cómo va la gente de vacaciones, a pasear y nosotros por ley tenemos que buscar como vender lo más que se pueda. (...) así es bonito como anda la policía, yo me alegro porque así hay menos delincuentes, menos robos y eso es bonito que la policía ande atenta”, dijo Tapia. El capitán Denis Díaz, Jefe de Seguridad Pública del Distrito Tres de Managua, expresó que para el periodo de Semana Santa y por la alta concentración de personas, se han redoblado los esfuerzos de vigilancia y seguridad en los mercados, particularmente en el Israel Lewites. “El Plan Mercado, Plan Parada de Buses y lo que es la terminal, es un complemento del Plan de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Humana. Nuestra modalidad de trabajo es el movimiento entre las personas que vienen de sus casas hacia el mercado, compran los productos y después abordan los buses que van a los diferentes balnearios, (…) y nuestra función principalmente es evitar los delitos, como el hurto, el robo, el cambiolín, el objetivo es prevenir”, mencionó Díaz. La Jefa de Sector de la Policía en el Mercado, Suboficial Jenny Pérez, recomendó a las familias estar atentas, no hablar por teléfono para evitar el robo de celulares, resguardo de sus carteras y cuidar a los niños. María Teresa Sánchez, dirigente de los pequeños comerciantes, manifestó que este trabajo de seguridad, se diseñó y organizó en conjunto con la Policía Nacional, Corporación de Mercados de Managua y los comerciantes. “Nosotros estamos haciendo todo lo posible para prevenir el delito, para que todos vengan a esta terminal, compren y se vayan tranquilo”, dijo Sánchez. EL 19 DIGITAL SEGURIDAD