POCAS AMBULANCIAS PARA MANAGUA.

Mientras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda una ambulancia por cada 10,000 habitantes, Managua solo tiene una por cada 83,333, según la Cruz Roja Nicaragüense (CRN). La capital nicaragüense tiene una población calculada en 1.8 millones de habitantes, que en el día aumenta a 2.5 millones, debido a que hay miles de personas que vienen todos los días a laborar. Aidry Flores García, jefe de ambulancias de la Cruz Roja, reconoce que las tres ambulancias con que cuenta la institución para atender las emergencias en la capital obviamente son insuficientes. Para atender las emergencias médicas que a diario requiere la población en la capital, la Cruz Roja necesita contar con 42 ambulancias. Vida útil agotada Al déficit se suma el hecho que las ambulancias que están en circulación han sobrepasado su vida útil. Las actuales son del 2009, es decir, que desde hace cuatro años debieron haber sido renovadas. Los equipos de primeros auxilios como camilla telescópica, botiquín, gasa, oxígeno y cuello cervical, que tienen las ambulancias, también han sobrepasado su durabilidad de dos años, dijo Flores. El principal obstáculo para la obtención de nuevas ambulancias es la carencia de recursos económicos, reconoce Flores, porque el valor de una ambulancia es de US$56,000. Si la persona que requiere del servicio de ambulancia asume el costo del servicio, el mismo le costaría el equivalente a 50 dólares y en algunos casos una mayor cantidad de dinero. “Trasladar un paciente de la tercera entrada de Las Colinas, en la carretera Managua-Masaya, con un trauma craneal al hospital “Lenín Fonseca”, tiene un costo aproximado de 80 dólares para la Cruz Roja”, subrayó Flores. Capacidad desbordada Durante las 24 horas de los 365 días de cada año, la Cruz Roja está dispuesta a acudir a los llamados de emergencia hechos por la población al número telefónico de emergencia 128. Pero por la carencia de vehículos, al menos dos veces en el año la Cruz Roja se queda sin unidades para atender los llamados de emergencia en la capital, agregó Aidry Flores. “Hemos tenido situaciones donde nos hemos quedado sin ambulancias para atender las emergencias porque dos están en mal estado (mecánico) y la tercera está siendo lavada y desinfectada luego de trasladar a un paciente ensangrentado”, explicó el entrevistado. El 10 de abril del 2014 fue uno de esos días, porque las emergencias se multiplicaron en la capital a consecuencia de los sismos que sacudieron Managua y otras ciudades del Pacífico de Nicaragua, recordó Flores. Paliativo En un esfuerzo por suplir la carencia de ambulancias para atender las emergencias de los capitalinos, la Cruz Roja ha equipado cuatro camiones que son utilizados como unidades de intervención rápida. Estos camiones están dotados de una camilla, un botiquín y un cuello cervical, que es lo mínimo que puede tener un medio de transporte para una persona que requiere ser trasladada a un centro asistencial, afirmó Flores. Al igual que las ambulancias, las unidades de intervención rápida están extendiendo su vida útil más allá de lo previsto, pues las que están funcionando lo hacen desde 2007, es decir, que ya tienen ocho años y su durabilidad es de cuatro. Dosifican recursos El jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Managua, comandante Enrique Chavarría Meza, afirmó que esa institución cuenta con tres ambulancias y en algunas ocasiones solo con una. Los Bomberos Voluntarios, para aprovechar al máximo sus pocos recursos que tienen, solo acuden a los llamados de emergencia donde pueden llegar en 10 minutos, aseguró el jefe bomberil. “A las 5:00 de la tarde llaman que necesitan una ambulancia en el pase a desnivel de la Carretera Norte, obviamente no vamos a llegar en 10 minutos, entonces lo que hacemos es coordinar con el puesto de la Dirección General de Bomberos ubicado en Waspam, que está más cerca”, explicó Chavarría. DGB no responde El Nuevo Diario trató de conocer cuántas ambulancias tiene la Dirección General de Bomberos (DGB) y cuántas emergencias atiende a diario en Managua, pero no fuimos atendidos. Una oficial de la DGB que no se identificó, se limitó a decir que no pueden dar información sin la autorización de la Dirección de Relaciones Públicas del Ministerio de Gobernación. Aunque desde el pasado sábado 20 de septiembre se envió la solicitud vía correo electrónico a la referida dirección pidiendo la información correspondiente, a la fecha no hubo respuesta. 23 mil emergencias atendió la Cruz Roja Nicaragüense en Managua en el año 2014. Leyes facilitan recursos a Cruz Roja y bomberos APOYO • El diputado Filiberto Sarria, presidente de la Comisión de Defensa, Paz y Gobernación del Parlamento, dijo que el Poder Legislativo ayuda a los bomberos y la Cruz Roja mediante la aprobación de leyes. A la Cruz Roja se le ayudó aprobando un artículo en la Ley de Tránsito, en el que se establece que los exámenes de la vista para quienes van a tramitar licencia de conducir únicamente pueden hacerlos en esa institución. La Policía está facultada para sugerir a quien por primera vez va a tramitar o renovar licencia de conducir, practicarse el examen de psicología en la Cruz Roja, explicó el legislador. En el caso de las instituciones bomberiles, se aprobó en la Ley de Tránsito que las empresas aseguradoras deben trasladar a estas el 1% del total que obtiene en concepto de primas por los seguros de vida que pagan los conductores. En este caso, el dinero es recolectado por la Dirección General de Bomberos (DGB) y luego repartido de manera equitativa entre las tres instituciones bomberiles existentes en Managua, explicó el diputado. Las instituciones antes referidas también pueden, a través del Poder Ejecutivo, solicitar ayudas económicas para que sean incluidas en el Presupuesto General de la República, concluyó Sarria.