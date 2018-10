30, Marzo, 2015 30, Marzo, 2015 10:47 a.m. 10:47 a.m.

TRANSPORTISTAS AMENAZAN CON SUBIR PRECIO DEL PASAJE INTERURBANO

Los transportistas de las cooperativas que cubren las rutas que viajan hacia los municipios del occidente y oriente del país, amenazan con incrementar el precio del pasaje interurbano, luego que el gobierno les suspendiera el subsidio al combustible. Los dueños de buses tomaran una decisión definitiva sobre el precio del pasaje una vez finalicen las vacaciones de semana santa. Aseguran que la suspensión del subsidio incrementa sus gastos de combustible hasta en un 20%. Los usuarios serán quienes paguen los platos rotos. “No tenemos otra alternativa más que subir el precio del pasaje, nosotros nos ahorrábamos 360 córdobas cada vez filiábamos un bus, sin el subsidio no tenemos otra salida que subir el precio al pasaje”, explico Luis Castro, socio de la cooperativa COTRINASA. Guillermo Dávila es un usuario que diario viaja hacia el municipio de León, el paga 33 córdobas de pasaje y señala que no podría pagar más. “Ya estamos con lo presupuestado y no podría pagar más, yo viajo diario y un incremento en el pasaje, afectaría de gran manera mi economía”, manifestó Dávila. El Indec, denunciò que algunos buses que cubren las rutas Managua-Masaya, Managua, Carazo y Managua-Peñas Blancas, incrementaron el precio del pasaje hasta en un 25%. “Están realizando incrementos antojadizos porque el MTI no autorizo ninguna alza en el pasaje, presentaremos con nombre y apellido, los nombres de los transportistas que están cayendo en esta ilegalidad”, expreso Marvin Pomares, director del INDEC. La suspensión del subsidio al combustible afecta a 3,200 transportistas interurbanos que esperan una explicación por parte del gobierno luego que concluyan las vacaciones de verano. Fuente: 100% Noticias