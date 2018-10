10, Abril, 2015 10, Abril, 2015 2:20 a.m. 2:20 a.m.

''6.2'' EL TERREMOTO QUE DETUVO EL TIEMPO

Un año después de aquel diez de abril de 2014, en las calles de Nagarote ya no se ven escombros, ni hay personas durmiendo en los patios por temor a las réplicas sísmicas; tampoco hay camiones trasladando materiales de construcción. Parece que todo volvió a la normalidad. “A mi mamá le cayó parte de una pared en la cabeza y hombros, gracias a Dios no fue de gravedad, pero pudo ser peor”, relata Gloria Ramirez, victima del terremoto de 6.2. Según el último censo del Gobierno de Nicaragua; tras el sismo, 773 casas quedaron destruidas por completo en el municipio de Nagarote, incluida la de Gloria, declarada inhabitable. La iglesia “herida” En algunas calles se observan casas en construcción. Ahora son de bloque y las refuerzan con hierro y concreto, pero en la iglesia Santiago Apóstol el tiempo parece estar detenido desde el 10 de abril de 2014. Paredes agrietadas, cables de electricidad sueltos y algunos objetos quebrados. Es como un lugar abandonado. Los estragos del movimiento sísmico todavía son notorios en este templo que, según documentos antiguos, data del año 1650. Preservar lo colonial La mayoría de las viviendas que cedieron por los sismos estaban construidas con madera, adobe y techo de teja. Con esos mismos materiales está construida la iglesia de Nagarote. Sus paredes son de taquezal, barro y adobe. Por los daños que sufrió este templo religioso, arquitectos e ingenieros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), recomendaron la reconstrucción total, pero conservando los rasgos coloniales. El padre Pentzke cuenta que al disminuir la actividad sísmica se creo un comité pro restauración, con la tarea de dar seguimiento a las obras de renovación de la capilla y hacer las gestiones necesarias para que la municipalidad las incluya en el presupuesto. Funcionarios del gobierno local, se negaron a dar información sobre la reconstrucción de Nagarote aduciendo no tener autorización de superiores. Fuente: END