10, Abril, 2015 10, Abril, 2015 2:29 a.m. 2:29 a.m.

EJÉRCITO VIGILA HARBOUR HEAD

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, afirmó que no permitirán que Costa Rica u otro país viole la soberanía nacional, por tal motivo mantienen un “dispositivo de permanente vigilancia” en la zona de Harbour Head, que está en litigio con Costa Rica. Avilés respondió así a preguntas de periodistas, tras el anuncio hecho por Costa Rica sobre la colocación de un dique en un caño, que fue abierto por Nicaragua en una zona en disputa y sobre el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mantiene medidas cautelares. Avilés, quien el día de ayer entregó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la memoria anual de las operaciones del Ejército en 2014, dijo que la entidad castrense ha informado al equipo jurídico del país todos los trabajos que ha realizado Costa Rica. “Se estuvo pendiente del arribo del personal, los vuelos en helicópteros y el traslado de material, para lo que ellos dicen, restituir los daños”, aseveró Avilés, quien también reconoció que es la CIJ la que determinará “quién tiene la razón” sobre la zona en disputa. ACTIVIDAD MEDIÁTICA Para el experto en Derecho Internacional, Norman Miranda, las acciones que Costa Rica está realizando son “evidentes provocaciones” para generar una actividad mediática, con el fin de que la sentencia sea a su favor. “Otra provocación fue que Costa Rica tuvo la prohibición en la sentencia de julio del 2009, de no tener fuerza pública armada en el río San Juan. En las recién realizadas obras llegó la Policía tica, ellos mismos desplegaron fotos, eso no era permitido”, concluyó. Por su parte, Mauricio Herdocia, experto en Derecho Internacional, manifestó que Nicaragua ha obedecido totalmente la orden emitida por la CIJ el 22 de noviembre de 2013, que prohíbe cualquier tipo de presencia civil, militar o de carácter individual de ambas partes. “Nicaragua ha retirado todo personal de la zona, siempre hemos obedecido, ni siquiera funcionarios del Gobierno la han visitado”, puntualizó Herdocia. EL ANUNCIO TICO El pasado miércoles, a través de un comunicado de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel González, informó que se “logró la construcción de un dique” en la zona de Harbour Head. “Estamos acatando autorizaciones que nos habían dado las autoridades judiciales que llevan estos litigios. Todo lo hemos hecho con estricto apego a la legalidad local e internacional”, aseguró el ministro costarricense. La explicación tica añade que el dique fue colocado entre el 31 de marzo y el 6 de abril por 62 funcionarios del Ministerio del Ambiente, destacados en el Área de Conservación Tortuguero (Caribe), ya que la CIJ no permite el ingreso de policías a la zona. Los sacos de arena que componen el dique fueron movilizados en un helicóptero, debido a que se trata de un sitio remoto sin otra vía de acceso rápido. Entre el 14 de abril y el 1 de mayo la CIJ, con sede en La Haya, realizará las últimas audiencias orales por este caso y podría emitir una sentencia este año o a inicios del próximo. Fuente: END