14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 1:43 a.m. 1:43 a.m.

SOSPECHOSO DE ÈBOLA ABANDONÒ NICARAGUA

Un ciudadano norteamericano y funcionario de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua salió ayer de forma repentina hacia su país de origen, luego que autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) informaran que habían decidido activar el protocolo establecido ante casos sospechosos de ébola porque el hombre estuvo en Liberia, país africano que ha sido azotado por dicha enfermedad. Según medios oficiales, su nombre es Kenneth Wayne McLean, de 51 años, y partió a las 3:05 p.m. en un vuelo comercial con rumbo a Miami. La portavoz del gobierno, Rosario Murillo, indicó por su parte que Wayne llegó a Managua el domingo, tras pasar tres meses en Liberia. Más temprano, el director de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Carlos Sáenz, había informado en conferencia de prensa que en Liberia el hombre estuvo en instalaciones sanitarias para pacientes con ébola y que aunque no presentaba síntomas característicos, se encontraba en cuarentena. Tenía visto bueno Además, pese a que el Minsa afirmó que no tuvo ningún intercambio con la embajada de Estados Unidos sobre este caso, esta última mencionó en su nota de prensa que informaron a las autoridades sanitarias de Nicaragua sobre el viaje del funcionario hace aproximadamente dos semanas y que el Minsa dio el visto bueno para su retorno al país y su reingreso al trabajo. “El CDC contactó directamente a las autoridades nicaragüenses y les informó sobre el inminente retorno del funcionario a Nicaragua, confirmando que no presentaba ningún síntoma de esta enfermedad”, agregan. Sáenz también había mencionado que estaban solicitando a la embajada estadounidense el traslado de Wayne McLean hacia su país de origen. Fuente: END