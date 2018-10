14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 2:05 a.m. 2:05 a.m.

COSTA RICA ACUSA A NICARAGUA ANTE LA HAYA DE INVADIR SU TERRITORIO

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) abrió hoy con los argumentos orales de Costa Rica las últimas audiencias en la disputa limítrofe que le enfrenta a Costa Rica desde 2010 ante el alto tribunal de la ONU, en una sesión en la que San José pidió que se vele por su integridad territorial. El embajador costarricense en Holanda, Sergio Ugalde, dijo hoy en el alegato, al que asistió el canciller de su país, Manuel González, que el alcance y el propósito del programa de dragado de Nicaragua sigue siendo "completamente oscuro", al tiempo que consideró "vital" que la CIJ reafirme la integridad territorial del país centroamericano frente a su vecino. "No se trata de un caso que enfrenta a dos países, sino de un caso en el que un país ha invadido otro país y es importante que un caso así no se vuelva a repetir porque afecta la integridad de un Estado", dijo el coagente y abogado de Costa Rica ante la CIJ en la primera ronda de argumentos orales, que se extenderá hasta el día 24 y será seguida por una segunda que durará hasta el 1 de mayo. Ugalde recalcó en varias ocasiones que "Nicaragua rehusó llegar a un acuerdo diplomático y por contra siguió construyendo en territorio costarricense, violando la ley internacional". Asimismo, destacó que "los esfuerzos de Nicaragua han sido nulos", pero que Costa Rica "se ha mantenido esperanzado y ha seguido proponiendo soluciones al conflicto, sin ninguna respuesta" por parte de Managua.Alertó además de que "el territorio costarricense" objeto del caso ante la CIJ responde a "una área ecológica protegida", un humedal protegido por la Convención Ramsar. La CIJ tramita desde 2013 en un solo expediente dos demandas entre los dos países centroamericanos. La primera fue presentada por Costa Rica en 2010, cuando acusó a Nicaragua de una incursión y ocupación militar de un pequeño territorio limítrofe, que ambos países consideran soberano, durante unos trabajos de dragado de un canal realizados por Managua en el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense. La zona en disputa se conoce en Costa Rica como isla Portillos y en Nicaragua como Harbor Head. Según Costa Rica, Managua causó además daños ambientales severos al humedal protegido. La segunda demanda fue presentada por Nicaragua en 2011 y en ella acusó a Costa Rica de causar daños ambientales al río San Juan durante la construcción de un camino de lastre de 160 kilómetros que corre paralelo al afluente. Frente a los argumentos de San José, el embajador de Nicaragua en Holanda y representante ante la Corte, Carlos Argüello, dijo a EFE que no mantiene la misma interpretación que Costa Rica" en la audiencia y que su país no asume "daños en materia medioambiental". El agente y consejero de Nicaragua añadió que "defenderán su posición en sus audiencias correspondientes", si bien "acatarán la decisión de la Corte" y "pasarán página" una vez termine el proceso el 1 de mayo, a partir de lo cual la CIJ comienza sus deliberaciones en el caso. Durante estas audiencias se examinarán los documentos y pruebas aportadas por parte de los expertos que han sido citados por ambas partes, comenzando por los de Costa Rica y siguiendo el viernes con los de Nicaragua. Hoy, según indican a EFE fuentes de la CIJ, no solo tendrá lugar el examen por parte de Costa Rica sino también un contra examen por parte de Nicaragua. Fuente: END