14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 8:22 a.m. 8:22 a.m.

COSTA RICA INSEGURA ANTE LA HAYA

Sin argumentos se quedó este martes Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ-La Haya), durante el proceso de audiencias orales en el caso diferendo limítrofe de Harbour Head, valoró el doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante ese máximo tribunal. El especialista nicaragüense en derecho internacional, sostuvo que los jueces de La Haya, hicieron preguntas importantes y efectivas a los expertos de Costa Rica, sin embargo estos (los costarricenses) no abonaron nada nuevo a este proceso de audiencias orales. “Se logró que el experto de ellos (de La Haya), dejara claro que con fotografías aéreas, es imposible determinar si hay caños en el suelo (de Harbour Head); y la única manera de hacerlo es con la inspección física, que nunca se ha hecho”, explicó. Por medio de una llamada telefónica desde La Haya, La Corte Internacional de Justicia (CIJ), les preguntó a los expertos costarricenses, en qué perjudica el dragado que desarrolla Nicaragua en el Río San Juan. “En cuanto al dragado (del Río San Juan) que también Costa Rica reclama; hoy uno de los jueces les hizo una pregunta, que van a contestar los costarricenses mañana, y es que él (el juez de La Haya) no ve en qué el dragado ha perjudicado a Costa Rica”, refirió. El representante de Nicaragua ante este máximo tribunal de justicia, valoró que hasta el momento las cosas van caminando bien en este proceso de audiencias orales; tomando en cuenta que La Haya hizo preguntas efectivas ante los alegatos de Costa Rica. “Nosotros (Nicaragua) vamos a presentar pruebas el jueves y el viernes, con testigos y expertos, que van a demostrar lo contrario de lo que Costa Rica ha estado diciendo”, aseguró Argüello. Informó que la próxima semana, Nicaragua reclamará (en la primera ronda de alegatos), ante La Haya, por la carretera que construyó Costa Rica a la margen del Río San Juan, y ha causado gran destrucción de los recursos naturales y ecosistema del mismo. Explicó que, en relación al caso del caño en Harbour Head, Nicaragua está esperando que Costa Rica presente un informe de lo que hizo en esta zona ante la Corte Internacional de Justicia. “Costa Rica le dijo a la CIJ que lo iba a presentar la próxima semana (el informe). Como no podemos entrar en la zona, no podemos verificar lo que hicieron (los costarricenses). Pero toda la apariencia que tiene, es que fueron a cerrar un caño con un material que no existía allí. Fue mal hecho, y era innecesario”, expuso. El doctor Argüello, explicó que el trabajo que tiene La Haya, en relación a los diferendos de Costa Rica y Nicaragua, es bastante intenso, tomando en cuenta que se juntaron los dos casos (caso de Harbour Head y el caso del dragado del Río San Juan), y es la primera vez que la CIJ lleva dos juicios paralelamente. Fuente: 19 Digital