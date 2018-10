16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 11:48 a.m. 11:48 a.m.

SOBREPRODUCCIÓN DE LECHE AFLIGE A PRODUCTORES

La industria láctea está dejando de acopiar unos 80 mil litros de leche a diario. Los productores no se explican el porqué de esta situación, pues por un lado la industria afirma que no pueden comprar el producto debido a que las exportaciones a países como Venezuela ha disminuido, no obstante las cifras oficiales del Cetrex, señalan que las exportaciones a ese país se han duplicado. Actualmente el país tiene una sobreproducción de leche debido a que las vacas están pariendo. La industria señala que no pueden acopiar los que no van a comercializar. La falta de colocación del producto aflige a los productores. “El país produce unos 800 mil litros de leche a diario de esos 80 mil no están siendo acopiados y eso preocupa a los productores, la industria afirma que esto se debe a que no tienen capacidad para almacenar el producto y que las exportaciones se han venido abajo”, expreso Wilmer Fernández, presidente de Canislac. “No sabemos qué pasa, los industriales nos dicen que las exportaciones se han caído y los organismos de Gobierno, señalan que las exportaciones van viento en popa, no sabemos a quién creerle”, manifestó Freddy Torres, representante de la Cooperativa San Jose que aglutina a unos 200 productores de leche de la zona de Matiguas. La industria también se queja de la falta de calidad de la leche nicaragüense, es por eso que los productores piden al Gobierno que certifique laboratorios de referencia que den fe de las propiedades del producto. Los productores y los representantes de la industria sostendrán un encuentro con el gabinete de producción del Gobierno a quienes expondrán la problemática.