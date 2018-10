17, Abril, 2015 17, Abril, 2015 10 a.m. 10 a.m.

SEGÙN LA PGR MILTON ARCIA RECIBIÒ 1 MILLÒN DE DÒLARES POR INDEMNIZACIÒN DE CANTINA EN MALECÒN Y PRESENTA PROHIBICIÒN DEL 2005 PARA CONSTRUIR HOTEL EN OMETEPE

Un millón de dólares como indemnización recibió el empresario turístico Milton Arcia cuando se declaró de utilidad pública una propiedad que la PGR tilda de “cantina” y que estaba ubicado en el malecón de Managua. Como recordarán el Estado de Nicaragua indemnizó al señor Arcia cuando la municipalidad y el gobierno decidieron darle un nuevo rostro al malecón de Managua donde hoy es el Paseo Xolotlan. PIDIÒ PERMISO EN GRANADA Y CONSTRUYÒ EN OMETEPE En la documentación que recibió 100% Noticias de parte de la PGR aparece una solicitud de permiso ambiental que hizo el Señor Milton Arcia a la Dirección General del Ambiente del MARENA referida a realizar un “Proyecto Turístico Integral de las zonas del lago, Rio San Juan y la Región Atlántico Sur”. En la solicitud del Permiso se habla que el proyecto turístico es en Granada, específicamente en El Astillero a la orilla del Lago de Nicaragua en un área de 22 mil varas cuadradas. En la descripción del proyecto dice textualmente “Construcción de barco y hotel, con un costo de 35 millones de córdobas y con un área de 22 mil varas cuadradas”, dice el proyecto que planteó Arcia al MARENA el 26 de marzo del 2003 y para el cual estaba solicitando permisos ambientales. Lo que no especifica la PGR es si esta solicitud de permiso ambiental de Arcia se refiere al mismo caso de la construcción del hotel en Moyogalpa o es un nuevo proyecto que planteó Arcia en Granada, o si es que Arcia planteó el proyecto en Granada y luego apareció construyéndolo en Moyogalpa. Lo que afirma en sus notas el procurador es que el empresario mintió a las instituciones al pedir autorización para hacer un hotel en un lugar y se fue a construirlo en otro sitio. La PGR mostró una resolución de la delegación del MARENA en Rivas que sancionó al Señor Arcia en el 2005 con una multa y suspensión de la construcción, pero apeló ante el Ministro de ese entonces Arturo Harding, quien declaró SIN LUGAR el recurso pero según la PGR, “de forma irregular en la misma resolución le revocó la multa y lo autorizo para seguir construyendo, lo que Arcia aprovecho para meterse al lago”, según la PGR. ARCIA VIOLÒ LEY QUE DECLARA RESERVA NATURAL Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÒN A LA ISLA DE OMETEPE. En la resolución del Ministro del MARENA Arturo Harding en el 2005, alegó en los VISTO RESULTA que la construcción en la Isla violaba la Ley numero 203, Ley que Declara Reserva Natural y Patrimonio Cultural de la Nación a la Isla de Ometepe, la cual establece que “se prohíbe en la Isla de Ometepe la expansión de actividades agropecuarias, turísticas, pesqueras, industriales o de servicios sin contar con la autorización correspondiente”. Sigue diciendo MARENA “actividad que se ejecutó sin la correspondiente autorización requerida por parte de la Dirección General de Areas Protegidas de MARENA” señalaron en el 2005. NO HAY PRUEBAS QUE CONSTRUCCIÒN DE HOTEL INICIÒ EN 1998 DIJO MARENA En la resolución de MARENA del 2005 refieren “Que el señor Milton Renato Arcia Marín ha manifestado a lo largo del presente proceso administrativo que la construcción del Hotel de su propiedad inició antes de la publicación del Decreto No. 14-99 Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, sin embargo se limitó en todas las etapas del proceso administrativo a mencionar dicho alegato y no así a probarlo, ya que no consta en el expediente proveído por primera instancia ni un solo medio probatorio por medio del cual demuestre la fecha exacta en que efectivamente se dio inicio a dicha construcción y menos aun que tal hecho hubiese ocurrido antes de la entrada en vigencia del Decreto referido, por e contrario, dicho alegato adolece de contradicción y sustento dice parte de la resolución del MARENA ante el alegato de Arcia de que “en realidad la construcción inició en 1998”, pero según MARENA no logró probarlo. 'NO HA LUGAR' DIJO MARENA EN EL 2005 Al final MARENA resolvió: “NO HA LUGAR” Al recurso de apelación que interpuso Milton Arcia ante la instancia del Ministro Harding, quien mandò a modificar la resolución administrativa “No. 32-12-04, dejando sin efecto la multa relacionada”, dijo MARENA En el segundo Resuelve del MARENA en el 2005 señalan “el señor Milton Renato Arcia Marín, deberá presentar a la delegación territorial MARENA-Rivas copia de los permisos requeridos para la construcción y funcionamiento del Hotel, incluyendo permiso de construcción por parte de la alcaldía de Moyogalpa” y en el Tercer Resuelve le ordenaron cumplir con los requisitos para la construcción siguiendo recomendaciones técnicas como : “presentar set de planos arquitectónicos detallados (plantas, elevaciones, detalles), set de planos estructurales, set de planos hidro sanitarios y set de planos eléctricos” entre otros requerimientos. En el quinto resuelve del MARENA del 2005 dijeron “se le ordena al señor Milton Renato Arcia Marín, que suspenda las actividades de construcción hasta que se cumpla con todo lo ordenado en la presente Resolución, bajo apercibimiento que de lo contrario se procederá de conformidad a lo establecido en los Artos. 105 literal b) y 110 del Decreto No. 9-96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sin perjuicio de lo establecido en el Arto. 134 de la Ley No. 217,Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” argumentó MARENA. Fuente: 100% Noticias