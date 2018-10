21, Abril, 2015 21, Abril, 2015 7:39 a.m. 7:39 a.m.

EX TRABAJADORES RECLAMAN A MATADERO SAN MARTIN INDEMNIZACION POR ENFERMEDADES

Más de 200 ex trabajadores del Matadero San Martín denunciaron en la CPDH que fueron despedidos por padecer serios problemas de salud, tales como infecciones renales, tumores y problemas lumbares, enfermedades que según ellos adquirieron mientras desempeñaban sus labores en la empresa. Los afectados demandan ser indemnizados por daños ocasionados a la salud. Sin embargo, todavía no han hecho los cálculos de cuanto sería el reclamo que harían de manera formal. 100% Noticias buscó las reacciones del Gerente General del Matadero San Martin en Managua Raúl Barrios Velásquez, pero no se encontraba en sus oficinas. Mientras tanto, los afectados mantenían una protesta pacífica en las afueras de las instalaciones de la CPDH como medida de presión en su objetivo de obtener la indemnización justa por el trabajo efectuado en la empresa. Fuente: 100% Noticias