23, Abril, 2015 23, Abril, 2015 6:11 a.m. 6:11 a.m.

EL CÒDIGO DE LA FAMILIA NO DEBE SER TEMIDO POR LOS PADRES

El estudio realizado por la firma M&R Consultores entre el 17 y el 30 de marzo de este año, reveló que el 80.6% de los encuestados cree que el castigo físico a niños por parte de sus padres sirve para corregirlo. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar por parte de Violeta Granera, y Azucena Ferrey, quienes concuerdan en que el maltrato físico no es la medida correcta para corregir a un niño. ‘’El Código es evidentemente necesario, y aunque una ley no es perfecta, los padres no deben de temer al Código, porque mas bien se insta a corregir con amor y no con golpes’’, expresó Ferrey, miembro del Partido Demócrata Cristiano. Ambas panelistas consideran que al educar a la niñez con golpes, se crean niños sumisos y violentos. ‘’Se debe ir suprimiendo la violencia. Si bien es un asunto cultural que viene arraigado en las mentes de aquellos que fueron criados con violencia; no hay derecho de lastimar a un niño’’, resaltó Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento por la Vida en el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% Noticias. Cabe destacar que el nuevo Código de la Niñez, que prohíbe el maltrato físico para los niños, entró en vigencia a inicios de este mes y desde el Gobierno se está planteando la posibilidad de reformar el Código Penal para establecer penas para los que lleven a cabo maltrato a los menores de edad. Fuente: Jaime Arellano en la Naciòn/100% Noticias