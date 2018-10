24, Abril, 2015 24, Abril, 2015 2:12 a.m. 2:12 a.m.

NINDIRÌ Y TICUANTEPE CARECEN DE AGUA POR FALTA DE INVERSIÓN

En los últimos dos años, el gobierno municipal de Nindirí ha destinado al menos 2 millones de córdobas para el mantenimiento y mejoras en pozos para abastecer de agua no solo el casco urbano de la ciudad, sino también las comunidades del sector. Sin embargo, aún se requiere más inversión para garantizar el suministro del líquido por más horas, especialmente en las zonas rurales. “Tradicionalmente el abastecimiento de agua de Nindirí provenía directamente de la ciudad de Masaya, pero desde hace una par de años la administración realizó una inversión cercana al millón de córdobas para desarrollar su propio pozo, que es el que abastece a todo el casco urbano”, explicó Milton Putoy, responsable de la gerencia de proyectos de la Alcaldía de Nindirí. El funcionario agregó además que la zona Oeste del municipio, aunque administrativamente pertenece a Nindirí, el abastecimiento se logra a través de agua proveniente de Ticuantepe. No obstante, para comunidades ubicadas hacia el norte de la ciudad, tales como San Francisco, Lomas de Gavilán, El Portillo o Campusano, la realidad es otra. Agua por horas Alis Barba Canales, habitante de San Francisco, debe levantarse en la madrugada para darse a la tarea de almacenar agua en barriles, baldes y pilas. En su zona cuenta con agua tan solo cuatro horas del día, entre las 4 y 8 de la mañana. “En la época de verano es común que el agua falte por aquí varias horas y a veces puede llegar a escasear por uno o dos días”, comentó Barba. Una situación similar enfrenta Sorayda Fernández, residente de la comunidad Campusano, quien junto con sus vecinos ha tenido que cavar hoyos en la tierra para poder encontrar la tubería madre de la que extraen a cuentagotas el agua para saciar su sed. “El agua nos llega dos o tres horas al día cuando mucho, hay un pozo cerca del que nos abastecemos, pero muy poco tiempo tenemos agua, donde hay niños pequeños y mujeres embarazadas, por eso tuvimos que abrir estos hoyos”, contó Fernández. Al ser consultado sobre este tema Putoy reconoció que existe un problema de disponibilidad de agua en estas zonas del municipio, sin embargo argumentó que el gobierno municipal ha realizado fuertes inversiones para mejorar la infraestructura hídrica del lugar. “Hemos invertido 800 mil córdobas para mejorar el pozo flocap que existe y abastece a las comunidades de San Francisco y Campusano, también se han destinado cerca de 300 mil córdobas para reparar el pozo ubicado en la comunidad de El Portillo. Nos gustaría que ahí hubiese agua todo el día, pero no nos es posible lograrlo”, señaló Putoy. El funcionario agregó además que para garantizar que estas comunidades tengan agua durante el día se ha estructurado un calendario de abastecimiento por horas específicas y días en cada zona, no obstante, hace falta más inversión. En Ticuantepe Una situación similar ocurre en las comunidades y casco urbano de Ticuantepe, en donde el abastecimiento de agua se vuelve más complicado durante el verano. Habitantes de la comunidad El Edén, al noreste de la ciudad, tienen que ser abastecidos cada tres o cuatro días por una pipa que envía el gobierno municipal para tratar de amortiguar el problema. “Nosotros obtenemos agua de un ojo de agua cercano, pero se está secando por la deforestación, por lo que el agua nos es enviada desde la ciudad”, refirió Anteno Herrera, uno de los pobladores. Entre tanto, en el casco urbano de la ciudad el abastecimiento de agua se ve limitado durante varias horas del día, provocando que pequeños y microempresarios locales deban incurrir en mayores costos para continuar sus negocios. “Como el agua se va durante buena parte del día, tenemos que recoger agua en varias pilas para cocinar y lavar los trastes, pero también tenemos que gastar 100 córdobas para comprar un par de botellones de agua para continuar vendiendo”, refirió Martha Sunsin, propietaria de un pequeño restaurante. Teresa Reyes, cajera del restaurante Las Picaditas, comentó que aunque en el local cuentan con dos tanques para almacenar el líquido, en un par de ocasiones han tenido que comprar agua en los pozos de la ciudad. Ticuantepe también enfrenta racionamiento en el casco urbano y las zonas rurales, un problema que se agudiza en la época seca del año, ocasionando serios problemas a las viviendas y negocios de este municipio. END