28, Abril, 2015 28, Abril, 2015 2:37 a.m. 2:37 a.m.

ANALIZARÁN CONVENIO ENTRE RUSIA Y NICARAGUA PARA FORTALECER TELECOMUNICACIONES ULTRATERRESTRE

Diputados de la Asamblea Nacional (A.N.) someterán a análisis el Convenio de Cooperación en la Exploración y Utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, entre Rusia y Nicaragua. El Secretario de la Junta Directiva de la A.N, Wilfredo Navarro, explicó que se trata de un convenio para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica de equipos espaciales,equipos técnicos y tecnología espaciales con fines pacíficos. Explicó que al firmarse este convenio, Nicaragua lograría una serie de beneficios, y se abre la posibilidad de programas y proyectos conjuntos (entre Rusia y Nicaragua), usando bases científicas industriales. También el convenio establece la implementación de programas y proyectos sobre diseños, fabricación, pruebas y lanzamientos de naves espaciales y sistemas espaciales o sus componentes; además del intercambio científico y técnico entre ambas naciones. “Esto no es más que un símil del sistema de comunicación espacial que tiene Estados Unidos con otros países, es decir los GPS de ubicación global, que facilita la comunicación a través de satélites, y que mejora los conocimientos técnicos sobre temas de carácter espacial”, sostuvo. El diputado explicó que el convenio, viene a mejorar la retroalimentación, la capacitación y preparación de los cuadros, y personal nicaragüense para manejar los diferentes programas que se vayan a implementar. “Esto tiene un súper beneficio para Nicaragua, porque lo ubica dentro del contexto de países desarrollados, en el manejo de comunicaciones más allá del espacio terrestre. Y no es nada con fines militares, son para cuestiones pacíficas de comunicación y para mejoría de los sistemas de comunicación a nivel internacional”, aclaró el Navarro. Fuente: 19 Digital