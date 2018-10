28, Abril, 2015 28, Abril, 2015 6:27 a.m. 6:27 a.m.

'SE DEBE APOSTAR POR UN NUEVO GOBIERNO CON ROSTRO JOVEN'

A un año y siete meses para las elecciones presidenciales, surgen diversas personalidades de la política del país que han confirmado su aspiración a la candidatura presidencial, entre ellos figuran el reverendo evangélico Saturnino Cerrato, líder del Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC) y el conservador Noel Vidaurre que pretende lograr una coalición entre el PLI Y PLC. Cabe destacar que aunque no se ha confirmado la posible postulación presidencial de Cristiana Chamorro ni de Eduardo Montealegre, el tema sigue caldeándose en los sectores políticos que ven con buenos ojos el perfil presidencial de la hija de Violeta Barrios de Chamorro. Sin embargo; hasta el momento ningún partido político ha hecho propuesta formal a ellos sobre este asunto. Mientras tanto, el ex diputado Agustín Jarquín fue consultado en relación a esta temática política y considera que se necesita un cambio de gobierno con rostro joven que retome el aspecto educación, priorice la protección del medio ambiente y respete los derechos de los grupos indígenas que según Jarquìn, se han dejado a un lado. ‘’Se puede apostar a la candidatura de gente joven que tenga formación académica, coraje y compromiso social, porque sí tenemos esos elementos para conformar una fuerza unitaria que nos traslade a lo sucedido en los 90 cuando el adversario reconocía su derrota, (caso Daniel Ortega y Violeta Barrios)’’, resaltó el ex diputado sin escaño en la Asamblea Nacional en el programa 100% Entrevistas, dirigido por Lucia Pineda Ubau y transmitido por 100% Noticias El Canal. Por último, el consejero de la Unión Democrática Cristiana (UDC), explicó la importancia de cumplir con los requerimientos de construcción al momento de edificar para prevenir que eventos naturales causen mayores estragos como el lamentable terremoto acontecido en Nepal. Fuente: 100% Entrevista/100% Noticias