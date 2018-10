04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 3:04 a.m. 3:04 a.m.

PUENTE SANTA FE Y PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS DINAMIZARÁN COMERCIO Y FLUJO MIGRATORIO

Desde este sábado 2 de mayo, el puesto fronterizo Las Tablillas, al sur de Nicaragua, inició operaciones, a través de las cuales se espera una agilización en el flujo migratorio y la dinamización comercial con la población nicaragüense, además de brindar nuevas opciones de ingreso y salida del territorio nacional. “Esta es una obra que no sólo va a dinamizar la economía del departamento y de San Carlos, sino que también es una obra que va a dinamizar grandemente la economía de nuestro país, recordemos que prácticamente toda la parte de la quinta región y del centro país, estarán disminuyendo sus costos de operación, porque estarían ahorrando en términos de tiempo y en términos de distancia parte de esos recursos de operaciones”, expresó el Alcalde de San Carlos, Johnny Gutiérrez Novoa. El edil sancarleño recordó que la apertura de ese nuevo puesto fronterizo se corresponde con los esfuerzos desarrollados por el Gobierno del Comandante Daniel Ortega Saavedra para fortalecer la economía de las familias nicaragüenses y lograr la unidad centroamericana, siendo el puente Santa Fe una de las obras de infraestructuras ejecutadas por el Buen Gobierno de cara a lograr integrar la cultura, economía, idiosincrasia y valores de los centroamericanos. En agosto del 2014, fue inaugurado por el Gobierno Sandinista el puente Santa Fe, cuya inversión ascendió a los 30 millones de dólares con fondos del Gobierno y Pueblo de Japón, ubicado a 5 kilómetros del puesto Las Tablillas y que ha creado una nueva ruta de transporte terrestre, permitiendo el cruce de transporte de carga y de pasajeros sobre el Río San Juan. Con este puente, el Gobierno del Comandante Daniel Ortega, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), construyó la carretera ubicada en la costa Sur del Río hasta concluir en la frontera con Costa Rica, facilitando de esa manera las exportaciones de la zona central del país, así como la entrada y salida de nicaragüenses hacia el vecino país del Sur. “Lo que se va a lograr es que con este puente se pueda agilizar, se puedan concretizar condiciones mejores de comercialización, de transporte de las familias. Por eso decía que no sólo sirve este puente para acercarnos comercialmente, sino también para acercarnos familiarmente, culturalmente. Es decir que es un puente para la unidad de las familias nicaragüenses, pero sobre todo para la unidad de las familias centroamericanas. Entonces está claro que esta es una gran oportunidad (Las Tablillas) para nosotros como nicaragüenses, para nosotros como riosanjuaneños, pero también para los centroamericanos, porque la economía de Centroamérica se dinamizará y a la vez la gente de la quinta de región, del centro del país no tendrá que ir a dar la gran vuelta por Peñas Blancas, se estarían ahorrando unos cientos de kilómetros y eso significará una reducción en sus costos”, declaró Gutiérrez. El puesto fronterizo recién construido por el gobierno de Costa Rica incluye elementos permanentes que beneficiarán a las comunidades aledañas, como la transición al servicio de electricidad trifásica y la instalación de fibra óptica para los servicios de telecomunicaciones. 19 Digital