04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 3:41 a.m. 3:41 a.m.

EVACÙAN A FAMILIAS AFECTADAS POR FUERTE OLEAJE EN ZONA COSTERA DE NICARAGUA

El Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) de la ciudad de Corinto, Nicaragua, anunció hoy la evacuación de 20 familias de sus viviendas en la costa del Pacífico debido al fuerte oleaje presentado la tarde de este domingo. Las olas no han causado destrucción, pero el nivel del mar amenaza con alcanzar las viviendas, anunciaron por medios radiales, las autoridades de Corinto, ubicada a 152 kilómetros al noroeste de Managua. Las familias serán trasladadas a un albergue temporal en las próximas horas, según el Comupred de Corinto. El sábado un total de 22 viviendas fueron afectadas por el fuerte oleaje en la comunidad de Miramar, 61 kilómetros al noroeste de Managua, dijo a Acan-Efe un oficial de la Defensa Civil. Hasta ahora no se han reportado víctimas por este fenómeno. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) advirtió de condiciones de mar agitado, visibilidad reducida hasta a dos millas en el horizonte y olas de hasta 2 metros de altura en las costas del Pacífico. La olas podrían llegar hasta los 3 metros de altura si las condiciones de lluvias prevalecen en el mar, según el Ineter. Hasta ahora no se ha emitido ningún tipo de alerta ni recomendaciones para los pescadores de Nicaragua. END