HONDUREÑOS VÌCTIMAS DE EXTORSIÓN Y VIOLENCIA, BUSCAN REFUGIO EN NICARAGUA

6:33 a.m.

El flagelo de la extorsión en Honduras lejos de disminuir, aumenta y con ello la desesperación de las víctimas que son obligados a tomar medidas extremas para poner a salvo sus vidas y la de sus familias.

Y es que según una publicación del diario digital Departamento 19 unos 8,000 hondureños desplazados por la violencia y la extorsión se han visto obligados a buscar refugio en la República de Nicaragua donde buscan iniciar una nueva vida lejos de las amenazas y extorsiones. Pese a que no se manejan cifras oficiales sobre el fenómeno, se presume que, Nicaragua, Costa Rica y Panamá son las naciones centroamericanas a las que migran los hondureños que huyen de la inseguridad, según la declaración del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres. Testimonios Este fin de semana la prensa nicaragüense recogió testimonios de hondureños que han sido desplazados por la violencia y la extorsión y que han elegido ese país centroamericano para refugiarse. Edwin Rivera Troches, uno de los miles de compatriotas que han buscado refugio en Nicaragua dijo que una de las cosas más valiosas de su vida es que sus hijos de 4 y 6 años jueguen libremente en la calle, como todos los niños a esas edades. En vista de eso, cuando vio que la imperante inseguridad en su natal Honduras les estaba robando esa oportunidad, decidió emigrar con toda su familia hacia Nicaragua, donde viven desde hace dos años. "Hablé con mi esposa, le dije que los niños iban a poder andar corriendo porque eso no se da en Honduras: a las siete u ocho de la noche ya está todo mundo encerrado. Ver a mis hijos alegres, disfrutando las calles, no tiene precio, por eso tomé la decisión de venirme para acá", relató el hondureño a la prensa nicaragüense. . Por su parte, Emma Pelegrín, encargada del área de investigación del Servicio Jesuita para Migrantes, aseguró que efectivamente Nicaragua está siendo escogida por los hondureños que dejan su país a causa de la inseguridad, aunque reconoció que Estados Unidos se mantiene como el primer destino. De acuerdo al estudio "Caracterización de la Población Hondureña Retornada con necesidad de protección", elaborado por la Pastoral de Movilidad Humana, una organización de la Iglesia Católica de Honduras, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y presentado hace algunos día en Tegucigalpa la violencia causada por el crimen y las pandillas y el desempleo han obligado a unos 8 mil hondureños a refugiarse en otro país desde 2010. A causa de la violencia, más de 317 mil hondureños han huido de sus hogares desde 2010 a la fecha, de los cuales unos 8 mil son refugiados en Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Nicaragua y Panamá, subraya dicho informe. De acuerdo a InSight Crime, sitio web especializado en seguridad en Centroamérica, en el 2014 El Salvador registró una tasa de homicidios de 68.6 por cada 100,000 habitantes, Guatemala 31 y Honduras 68. Mientras en Panamá, Costa Rica y Nicaragua la tasa de homicidios fue de 15, 9.5 y 8.7 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Se estima que anualmente unos 100 mil hondureños emprenden la ruta migratoria con el objetivo de llegar a EEUU, pero sólo el 30 por ciento logra tocar suelo estadounidense el resto es deportados antes de siquiera acercarse a la frontera que separa a ese país de territorio mexicano. A juicio de Emma Pelegrín, encargada del área de investigación del Servicio Jesuita para Migrantes, el hecho de recibir a personas que huyen de la inseguridad en sus países, supone un nuevo reto para Nicaragua, ya que como Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de quienes están dentro de su territorio. EL TIEMPO HN