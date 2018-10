05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 1:42 a.m. 1:42 a.m.

PRODUCCIÓN DE ENERGÌA RENOVABLE ESTANCADA

La baja en el precio internacional del petróleo y la posibilidad de que en Centroamérica se ejecute un plan para producir energía con gas natural han paralizado nuevos proyectos de energía renovable, que podrían aportar hasta 500 megavatios, admitió Javier Chamorro, director ejecutivo de la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua, ProNicaragua. Es la caída del precio internacional del petróleo, que ayer cerró un poco por debajo de los US$59 por barril en Nueva York, la principal amenaza al sector renovable en Nicaragua. “En este momento sí, porque ahorita no querés más proyectos, porque resulta que es cara la energía renovable contra el precio actual del petróleo. Entonces la dinámica inversionista que vos traías se ve afectada, pero no es que las inversiones que se estaban ejecutando corran riesgo”, explicó Chamorro. El funcionario, sin embargo, no preció cuántos proyectos son los que han quedado varados, aunque sí dijo que las solicitudes eran para generar en conjunto hasta 500 megavatios. “Eran empresas interesadas en proyectos que ahorita no se pueden desarrollar y pueden haber fácilmente solicitudes por el orden de los 500 megavatios en capacidad de generación”, apuntó Chamorro. Situación En la actualidad, más de la mitad de la energía que consume Nicaragua proviene de fuentes renovables, según cifras oficiales. El propio presidente nicaragüense Daniel Ortega admitió en la pasada Cumbre de las Américas que algunas inversiones en el área de energías renovables están paralizadas. “En Nicaragua estamos preocupados por el tema del gas, ¿por qué? porque tal como se plantea viene a chocar con la cultura en favor del medio ambiente, que se ha venido propiciando a nivel mundial, que es la energía renovable, y el gas no es renovable, por mucho gas que tengan Canadá y Estados Unidos”, manifestó Ortega en la VII Cumbre de las Américas. El gobernante dijo ante sus homólogos que debido a la caída en el precio internacional del petróleo, los proyectos verdes están bajo análisis. “Porque (ahora) es más barato generar (energía) con fuel oil, búnker, es mucho más barato que hacerlo con recursos renovables”, indicó. Incluso, mencionó que había muchos empresarios dispuestos a invertir en energía renovable, pero a raíz de la caída del precio del petróleo las propuestas se detuvieron. Definir prioridad Pese al panorama, el director ejecutivo de ProNicaragua afirma que las inversiones en energía eléctrica renovable “no están en riesgo”. “Lo que sucede más bien es que si la energía renovable es mucho más cara que la energía térmica, vos como país tenés que definir qué tanto te conviene tener de energía renovable, y qué tanto de energía térmica, para tener un balance sano que te permita promediar los costos de la energía”, analizó Chamorro. Dijo que la realidad actual es muy distinta a cuando se empezó el proceso de transformación de la matriz energética (de fuentes fósiles a renovables), porque el precio del crudo estaba cerca de los US$150 por barril. Actualmente un poco por debajo de los US$60. “Hoy está un poco más barata la (energía) térmica y el país tiene que replantearse su estrategia y definir cuánto quiere de cada una y por cuánto tiempo, porque tampoco podemos esperar que el precio del petróleo se va a mantener así para siempre”, sostuvo Chamorro. END