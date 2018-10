05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 4:37 a.m. 4:37 a.m.

POLICÍA NACIONAL INTENSIFICA VIGILANCIA EN PARADAS DE BUSES DE LA CAPITAL

El fortalecimiento a la seguridad ciudadana que impulsa la Policía Nacional, está dando buenos resultados, en esta ocasión varios individuos con antecedentes penales fueron detenidos a bordo de una unidad de transporte colectivo en el sector del Mercado Roberto Huembes, cuando estaban listos para cometer robos en contra de los ciudadanos. El Comisionado César Cuadra, Segundo Jefe de Relaciones de la Policía Nacional, informó a través de Tu Nueva Radio Ya, que estos individuos fueron capturados, precisamente cuando los agentes del orden realizaban vigilancia en las paradas de buses, esto enmarcado dentro del Plan de Seguridad Ciudadana y Humana que impulsa la institución, bajo la orientación del Presidente Daniel Ortega Saavedra. “La Policía Nacional desde muy tempranas horas le está dando cobertura a las paradas de buses, para que nuestro pueblo trabajador, nuestras familias que se trasladan a sus diferentes actividades en la mañana, a su trabajo, a sus quehaceres, puedan hacerlo dentro de un ambiente de seguridad”, señaló Cuadra. Destacó que este trabajo de vigilancia en las paradas de buses en los mercados, se realiza de manera coordinada con los grupos de seguridad, ya establecidos en estos centros de compras. “Este plan tiene como objetivo la prevención de los delitos, principalmente de hurto y precisamente hace pocos minutos fueron capturados tres personas que estaban a bordo de la ruta 104, y fue un ciudadano que bajaba del bus y de manera discreta nos alertó que los sujetos tenían intenciones de ir ‘cartereando’ a los usuarios, que son los principales hechos delictivos que se dan a bordo de los buses”, destacó Cuadra. Una vez fuera del bus, muchos de los que estaban en la parada, identificaron como ladrones a los sujetos, por tanto fueron remitidos a la Delegación V de la Policía. Las principales características de estos sujetos, es que andan con mochilas o sacos de macen y en su interior siempre andan otra mudada de ropa. Este tipo de operativos policiales se realizan a toda hora del día, pero con mayor ahincó en las horas que los estudiantes o ciudadanos salen de sus centros de trabajo, de las universidades o colegios en la mayoría de las paradas de la capital. Cuadra recomendó a la población a tomar medidas de prevención para evitar ser víctimas de los delincuentes, sobre todo cuando estos abordan los buses. No hablar por celular, no portar carteras visibles y tampoco prendas de oro, son algunas de las cosas que no debe hacer cuando se viaje en bus o taxi. 19 Digital