11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 4:16 a.m. 4:16 a.m.

ACTIVIDAD VOLCÁNICA HASTA EL MOMENTO NO REPRESENTA PELIGRO

El asesor en Vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), José Armando Saballos, afirmó en conferencia de prensa junto a los demás miembros del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), que se continúan haciendo estudios para evaluar la evolución del volcán Telica, en el departamento de León. Subrayó que hasta el momento no hay evidencia para decir que la actividad pueda evolucionar a algo mayor. En relación a lo ocurrido el día domingo a eso de las 7:42 minutos de la noche, señaló que efectivamente hubo piedras ardientes cayendo, lo cual provocó que las malezas de las faldas del volcán tomaran fuego. Descartó que hubiese habido presencia de lava, producto del fenómeno. Al respecto, llamó a la población a que permanezca en calma, pues esto no indica que la actividad volcánica esté evolucionando. “El Volcán Telica tiene una actividad que se considera normal. Las explosiones son pequeñas, no son violentas, no son grandes, no representan en este momento mayor peligro para la población”, explicó. “Nosotros (INETER) estamos monitoreando muy de cerca”, manifestó. “No hay ningún indicio de que la actividad del Volcán Telica vaya a evolucionar a algo desastroso”, apuntó. En cuanto al Volcán Concepción, Saballos aseguró que hay explosiones de gases y no de cenizas. Producto de lo cual la población ha sentido olor a azufre en el ambiente, lo cual también es normal. Gobierno activo El doctor Guillermo González, secretario ejecutivo del Sinapred, recordó que Nicaragua tiene 6 volcanes activos, de tal forma que periódicamente pueden darse este tipo de situaciones. Dijo que el sistema nicaragüense cuenta con una vigilancia permanente sobre estas emergencias desde las comunidades como desde las instituciones del Gobierno Central. Señaló que entre el trabajo que se está haciendo está la medición de la temperatura volcánica, la emisión de gases y otro tipo monitoreos. Para Gonzalez las mediciones del Ineter representan un indicador importantísimo para las decisiones que se deben de tomar. Sismos volcánicos y en el Caribe Por su parte, el asesor científico del Ineter, Wildried Strauch, señaló que en las últimas horas ha habido sismos bastantes pequeños tanto en los volcanes Telica y Concepción. Dijo que en el Telica el mayor alcanzó una magnitud 3, mientras que los otros alcanzaron magnitudes de 1 y 2.5, lo cual es bastante normal en este tipo de situaciones. Destacó además que en la Costa del Caribe, cerca de Prinzapolka hubo un sismo de 3.8. Esta zona es poco propensa a estos fenómenos. El Ineter continúa monitoreando también los sismos en Ticuantepe, aunque afirmó que no se han registrado más fenómenos de este tipo ni en el municipio ni en el Volcán Masaya. Oleajes Durante la conferencia de Prensa, el Director de Meteorología, Marcio Baca, informó que en el Océano Pacífico ha vuelto a sus condiciones normales luego del oleaje registrado las semanas pasadas. Indicó que ahora hay olas de 2 metros, el cual es la altura promedio en este océano. Mientras tanto en el Caribe Sur, ahí se está registrando el fenómeno conocido como Mar de Viento. Para el final de la tarde se esperan olas de entre 2 y 3 metros de altura, por lo que reiteró el llamado a la población caribeña a tener mucha precaución. 19 Digital