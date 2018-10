11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 9:29 a.m. 9:29 a.m.

GOBIERNO LLAMA A LA POBLACIÓN A MANTENER LA CALMA ANTE EVENTOS NATURALES

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, llamó a la población a mantener la calma luego de las actividades registradas en los volcanes Telica y Concepción. Rosario exhortó a la ciudadanía a estar pendiente de las orientaciones de los especialistas que le dan seguimiento a estos fenómenos desde el Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres (SINAPRED). Recordó que el doctor Guillermo González, se moviliza por todo el país capacitando a los promotores y defensores de la vida, que desde el SINAPRED están en las comunidades ayudando a dar a conocer mejor estas situaciones con los que hay que convivir. Señaló que en el Volcán Telica entre el sábado y lunes se han registró 46 explosiones y 7 sismos, algunos de los cuales fueron sentidos por la población. Murillo hizo hincapié en la caída de material caliente, el cual ha alcanzado alturas de 400 metros. “Esta caída de material incandescente genera incendios que la población puede verlos. Cuando es de noche (es) más impresionante. Los pastizales que están en las faldas del volcán se incendian, toman fuego y debe ser un espectáculo”, refirió la Compañera, destacando que este domingo en la noche había centenares de personas viendo la situación e incluso con algún nivel de incertidumbre. Recordó que un volcán es impredecible, aunque hay criterios que están siendo analizados por los expertos para ver si se pasa a una alerta mayor. Al respecto, dijo que en el Telica no ha habido lava y por tanto no se requiere medidas adicionales. Rosario indicó que este lunes se reportaron pequeñas cantidades de material arenoso entre El Realejo, Posoltega, Corinto y Guanacastal. Sostuvo que la actividad eruptiva más fuerte en el Telica ocurrió en el año 1529 y la más reciente entre mayo y junio del 2011. Esta fue de baja intensidad, aunque hubo columnas de cenizas de hasta 2 mil metros, acompañado de un enjambre sísmico. Pendientes del Concepción En tanto, en el Volcán Concepción se registran 28 explosiones recientes, para un total de 276. También ha habido 5 sismos pequeños. La compañera indicó que la Secretaria Política de Moyogalpa se traslado a la Escuela Los Ángeles, de la comunidad Esquipulas, donde se reportaba este lunes un olor a azufre. Al llegar las autoridades, no se percibió el olor, y los niños estaban recibiendo sus clases. Luego de ello la situación ha vuelto a la normalidad. “Así estamos, observando entonces todos estos fenómenos, atendiéndolos, manteniendo la vigilancia, la prevención y listos para entrar, si tuviéramos que hacerlo, a una fase superior de alerta”, afirmó. “Lo importante es que nuestro pueblo mantiene la calma y sabe que tiene un gobierno que conoce su responsabilidad de proteger”, subrayó Rosario. Sismos En cuanto la vigilancia sísmica, expresó que pasadas las 10 de la noche del sábado se registró un fuerte sismo en Ticuantepe (magnitud 3.5), el cual fue sentido por la población en todos los municipios aledaños. Otro sismo destacable ocurrió este domingo en Prinzapolka. El movimiento alcanzó una intensidad de 3.8. En las costas se reporta un sismo al suroeste de El Tránsito. “Como vemos han despertado los volcanes y la actividad sísmica también, pero en un rango bastante normal”, indicó. Oleajes Rosario aseguró que los oleajes en el Pacífico han vuelto a la normalidad, mientras que en el Caribe Sur hay incremento de las marejadas producto del fenómeno Marea de Viento, el cual se mantendrá hasta el próximo miércoles. Lluvias y temperaturas En temas meteorológicos, indicó que ha habido algunas lluvias en San José de Bocay, Nueva Guinea, Waslala, Cárdenas y Santo Domingo. Sin embargo, aseguró que persiste en calor, llegando en León a 38 grados y Bluefields a 32.5. Plan contra incendios Rosario informó que se está haciendo una evaluación sobre la presencia de la Dirección General de Bomberos (DGB) y de las demás instituciones de bomberos en el abordaje de los incendios, con ello se busca crear un solo plan de trabajo y atender mejor estas emergencias. Indicó que el barrio El Calvario, Masaya, hubo el viernes 2 viviendas calcinadas, una en Muelle de los Bueyes y otra en Esquipulas, Matagalpa. Las causas de los incendios en Masaya y Esquipulas fue cortocircuitos, mientras que en Muelle de Los Bueyes aún se desconocen los orígenes. La Compañera indicó que si bien el Gobierno realizará mejores planes de cobertura, las familias deben tomar todas las medidas de precaución para evitar los incendios. 19 Digital