VIGILAN ACTIVIDAD SÍSMICA Y VOLCÁNICA EN NICARAGUA

SINAPRED presentó un reporte sobre las ultimas incidencias de fenómenos climáticos, volcánicos y sísmicos que se han registrado en el país y sobre los cuales mantienen un monitoreo permanente a nivel nacional. El doctor Wilfried Strauch, asesor en sismología, indicó que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales registró en las últimas horas un sismo de 2.3 grados localizado en la falla Mateare, el cual está siendo estudiado por ser inusual. Strauch, comentó que en la periferia de Managua se contabilizan 4 sismos, que aunque son aislados y no constituyen un enjambre, deben ser analizados y dijo que el INETER estará atento ante la situación. Comportamiento de los volcanes se mantiene estable Armando Saballos, especialista en vulcanología, informó que el volcán Telica ha continuado con explosiones, lanzando ceniza y gases en columnas menores a los 400 metros de altura. Explicó que el viento ha dispersado la ceniza volcánica en las comunidades de El Realejo, Corinto, Posoltega y Chichigalpa. Informó que en este volcán se hicieron tomas de muestras de agua y gases, pero no se ha encontrado nada alarmante. Mientras que en el volcán Concepción se siguen registrando explosiones de gases, pero no se ha reportado caída de cenizas. Según Saballos, en este volcán se generan entre 15 y 20 explosiones por día, y la cantidad de gases es muy poca. Saballos dijo que el INETER mantiene el monitoreo permanente en ambos volcanes, realizando mediciones diarias y dando mantenimiento a los equipos de vigilancia que instaló el Ineter. “No hay anda extraordinario en el comportamiento de los volcanes, se mantienen estables”, aseguró. Mar de viento afectará costa del pacífico Por su parte el director de Meteorología del Ineter, Marcio Baca, informó que para las próximas horas el litoral Caribe seguirá afectado por el fenómeno mar de viento, causando olas con alturas de 2.1 a 3 metros. Explicó que este martes la costa de pacífico podría ser afectada por el mismo fenómeno, generando olas con alturas de hasta 2.7 metros. Baca explicó que el mar de viento es un oleaje que no necesariamente puede verse pronunciado sobre la línea costera, sino mar adentro. En ese alertó a las embarcaciones pequeñas que acostumbran hacer su faena mar adentro a seguir las recomendaciones de las autoridades. Ministerio de salud desplegado en zonas de volcanes Carlos Cruz, del Ministerio de Salud, indicó que se han movilizado desde ayer brigadas de salud a las zonas afectadas por la ceniza volcánica. Informó que no se han incrementado las enfermedades, en particular las enfermedades respiratorias. Dijo que se están haciendo visitas casa a casa, dejando recomendaciones a la población para proteger su salud ante estos fenómenos. “Estamos vigilando enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias y afectaciones en los ojos. Si salimos a trabajar procuremos utilizar sombrero, gorra, camisas mangas largas, protegernos la nariz, no exponer al ambiente de la calle a los niños, proteger los alimentos y el agua”, recomendó. Además, indicó que todos los centros y puestos de salud están abiertos y funcionando normalmente. Seguir vigilantes Finalmente, el Co-Director del Sinapred, Guillermo González insistió en que el sistema seguirá a la expectativa y vigilante, especialmente en el caso de la actividad sísmica. “Debemos estar atentos y recordar a las familias que hemos venido trabajando la preparación de los planes familiares de respuesta ante terremotos”, recordó. También manifestó que se ha reforzado vigilancia de dos volcanes, y recomendó a la población aledaña a las zonas volcánicas a no exponerse a la ceniza o a la lluvia ácida en las zonas afectadas. Asimismo dijo que las instituciones de respuesta como bomberos, Ejército y Policía Nacional están activadas ante cualquier situación. “El segundo y cuarto comando Militar están listos para atender cualquier situación”, afirmó González. 19 Digital