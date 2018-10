12, Mayo, 2015 12, Mayo, 2015 10:56 a.m. 10:56 a.m.

GOBIERNO BRINDA REPORTE SOBRE ACTIVIDAD SÍSMICA Y VOLCÁNICA EN EL PAÍS

Solidaridad con el pueblo de Nepal Rosario envió un mensaje de cariño y solidaridad al pueblo de Nepal, que esta madrugada fue estremecido por dos nuevos terremotos de 7.6 y 6.2 grados de intensidad. “Estamos conmovidos, condolidos, sobre todo con mucho cariño y solidaridad para esas familias, para ese pueblo al otro lado del mundo, pueblo hermano”, expresó Rosario. Reporte de actividad volcánica La Compañera presentó el último reporte sobre la incidencia de la actividad volcánica en el Telica y el Concepción. En cuanto al Telica, mencionó que desde el 7 de mayo cuando se detectó actividad, se han registrado 65 explosiones, y 11 sismos, el último de 2 grados y 300 metros de profundidad que ocurrió a las 12:25 de esta madrugada. La última explosión del volcán Telica ocurrió a las 9:50 de hoy 12 de mayo y se reporta caída de cenizas en El Realejo, Corinto, Posoltega y Chichigalpa. En cuanto al volcán Concepción, dijo que se han registrado 291 explosiones desde que inició actividad, la más reciente fue este martes a las 6:51 de la mañana. En el mismo volcán se han registrado 4 sismos, el último a las 5:50 am con magnitud de 3.1 grados a 1 kilómetro de profundidad. “Estamos vigilando estos fenómenos, se recomienda a la población estar atenta a las recomendaciones de los especialistas, proteger los alimentos, el agua de consumo humano y para los animales. Limpiar techos de las casas. De presentarse lluvia, no salir porque la combinación de lluvias y gases puede afectar la piel de las personas”, indicó Rosario. La Compañera también señaló que brigadas médicas se desplegaron en las zonas aledañas a los volcanes para verificar la salud de la población. Dijo que hasta el momento no ha habido incremento en las enfermedades respiratorias o afectaciones en la piel y ojos de las personas. “Estamos mandando nuevamente a las comunidades para verificar el estado de salud general de la población y asegurar las recomendaciones necesarias para la protección de la población”, indicó. Añadió que en la zona de las comunidades cercanas al volcán Telica, todo se mantiene en calma y la población está dispuesta a acatar las recomendaciones de las autoridades. Reporte de sismos Informó que en las últimas horas se registró un sismo de 3.2 grados de magnitud a las 11:15 de la mañana de este martes el cual fue localizado cerca de Masachapa. También al suroeste de Ciudad Sandino se registró un sismo a las 3:06 de la madrugada y en la región centroamericana se reportaron dos sismos, además de los registrados en Katmandú, Nepal. Alerta por oleaje Rosario indicó que el Ineter prevé oleaje fuerte en el pacífico, con olas de 1 a tres metros. Mientras que en el Mar Caribe se mantiene el fenómeno de mar de viento, por lo cual se mantienen las recomendaciones para las embarcaciones menores y para las comunidades que están asentadas en las costas. Incendios Rosario dio a conocer que en las últimas horas se produjeron dos incendios, el primero en un finca cerca de Montelimar y el último en el Distrito IV de Managua. Este último incendio la familia perdió todos sus enseres en la segunda planta, el incendio fue ocasionado por negligencia de los trabajadores que hacían soldadura. En este sentido, Rosario indicó que el Sinapred estará desarrollando un proceso de capacitación para prevención de incendios en los hogares, negocios, mercados y espacios públicos, que iniciará el próximo 8 de junio. 19 Digital