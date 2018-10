FUERZA NAVAL DE NICARAGUA ASESTA DOBLE GOLPE AL NARCOTRÁFICO

5:17 a.m.

LABOR ESTRATÉGICA

76.7 kilos de cocaína fueron incautados en el primer operativo, a tres millas al Oeste del Puerto de Corinto, el sábado por la madrugada.

de cocaína fueron incautados en el primer operativo, a tres millas al Oeste del Puerto de Corinto, el sábado por la madrugada. 300 kilos más de la misma droga fueron requisados en un segundo operativo, a dos millas al Oeste de las costas de Pochomil, el mismo día por la noche.

En dos operativos contra el narcotráfico, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua capturó a dos guatemaltecos y cuatro nicaragüenses que se dedicaban al trasiego de drogas por el mar, ocupándoles más de 376 kilos de cocaína que estos trasladaban en tacos. La droga fue presentada junto con los detenidos, en dos operativos diferentes y estos ya fueron entregados a la Policía Nacional para su procesamiento. El primer operativo se realizó a las 3:00 a.m., del sábado, cuando los guatemaltecos José Humberto Mauricio Alfaro y Noé Morales Castañeda, al mando del bote con motor fuera de borda de 75 caballos de fuerza con nombre “Escualo”, fueron detectados por una patrulla de la Fuerza Naval, logrando su captura a 3 millas al Oeste del Puerto de Corinto, donde se les ocuparon 65 paquetes de cocaína que pesaron 76 kilos con 710 gramos y de los cuales intentaron deshacerse lanzándolos al mar, mientras los guardacostas nicaragüenses los perseguían. En un segundo operativo realizado la madrugada del domingo alertados por información de inteligencia militar, 3 lanchas rápidas del batallón de tropas navales acantonadas en Puerto Sandino, jurisdicción de Nagarote, departamento de León, dieron persecución a la lancha tipo Bermuda “Damaris de Fletes”, color verde tierno con blanco en la que viajaban cuatro sujetos que fueron capturados a 2 millas al Oeste de las costas de Pochomil, con un cargamento de 8 sacos que contenían 32 tacos de cocaína cada uno. Los detenidos, todos de origen nicaragüense, responden a los nombres de Sandor Antonio Valdivia Zúñiga, 33 años, de Masachapa; Milton Humberto Alemán Brenes, cédula 001-190389-0046U, 24 años, de San Juan del Sur, con domicilio en Costa Rica; Gregorio Efraín Vergara Martínez, 35 años y Edwin Raúl Beltrán Aguilera de 26 años, estos últimos de Padre Ramos. Al momento de la captura a los señalados se les ocupó, además de los 8 sacos de droga, dos baldes, dos mochilas, 2 billeteras, una con un billete de mil colones ticos y 2 billetes de 20 dólares cada una; la segunda billetera con 270 córdobas y 2 billetes de un dólar cada uno, además de un pasaporte que flotaba en el agua.Ayer, en conferencia de prensa, realizada bajo estrictas medidas de seguridad, en uno de los galerones del batallón de tropas navales, el capitán de navío Gerardo Fornos, explicó que este operativo forma parte de la lucha frontal contra el crimen organizado que libra tanto el Ejército de Nicaragua como la Policía Nacional para evitar que los jóvenes caigan en el flagelo de los narcotraficantes. “Tenemos disposición combativa, con el objetivo de contrarrestar y evitar que la droga, si logra pasar, que no se quede en Nicaragua. Esta es una lucha de todo el pueblo de Nicaragua, de todas las instituciones, principalmente de la Policía y el Ejército. No vamos a permitir que el narcotráfico y el crimen organizado se asiente en el país, sabemos que viene del sur y va hacia el norte, si van a pasar por este territorio, los vamos a capturar y ustedes saben que inmediatamente lo damos a conocer al Ministerio Publico y después, cuando las autoridades competente lo determinan, procedemos a quemar la droga”, afirmó el capitán Fornos.END