CREARÁN VICEMINISTERIO DIRIGIDO A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció hoy la creación de un Viceministerio, dependiente del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), que estará dirigido a atender exclusivamente a medianas y grandes empresas. "Vamos a crear un Viceministerio dirigido a atender exclusivamente a la mediana empresa y a la gran empresa, y que se dedique 100 por ciento", expresó el presidente nicaragüense. Ortega se manifestó así en el acto de conmemoración del 120 aniversario del nacimiento del héroe del país Augusto C. Sandino, nacido el 18 de mayo de 1895, que tuvo lugar en Niquinohomo, ciudad de origen del héroe local, situada a 40 kilómetros al sureste de Managua. El presidente de Nicaragua explicó que un viceministro estará al frente del nuevo Viceministerio adscrito al MIFIC, y deberá responder directamente a la Presidencia de la República. "Si algo falla le vamos a reclamar al viceministro, no al ministro", agregó. Asimismo, Ortega explicó que el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) ha pasado por una etapa de organización y definición, y está dirigido a los pequeños empresarios del campo. "Está claro que este Ministerio tal y como lo concebimos tiene que estar dirigido al campo, a los campesinos (...), en sus capacidades productivas individuales", dijo Ortega. En este sentido, indicó que el MEFCCA está dirigido a los campesinos en tanto se organizan en cooperativas, a las mujeres campesinas que están siendo beneficiadas con el programa Hambre Cero, a los pequeños productores de café que no pueden acceder a los bancos, e igualmente a las pequeñas actividades artesanales que hay en el campo. END