18, Mayo, 2015 9:20 a.m.

INETER PREVÉ LLUVIAS EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes pronostica INETER para las próximas horas debido a la permanencia de un eje de vaguada al suroeste del mar Caribe. Para el experto en meteorología Agustín Moreira, todavía no se puede hablar del comienzo del inverno, y reitera, que hasta la última semana de mayo entraría esta temporada lluviosa que será débil según las predicciones. ‘’El invierno aún no se ha establecido, en la región del Pacífico tenemos actividades nubosas dispersas, pero no es garantía que el invierno se haya establecido’’, indicó Moreira. Según el experto en meteorología, este será un inverno irregular, debido a la presencia del fenómeno climático de El Niño, que ha venido prolongando la sequía en Nicaragua y demás países afectados. Sin embargo, se espera que las lluvias puedan establecerse en territorio nicaragüense después del 20 de mayo, a como lo había previsto el INETER. Stalin Andino/100% Noticias