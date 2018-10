LLUEVEN LAS DENUNCIAS POR COBROS ILEGALES EN PASAJE

Una lluvia de denuncias de cobros ilegales en el pasaje de buses intermunicipales recibió el MTI luego que autorizó subir el pasaje hasta en un córdoba. Pablo Martínez, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, confirmó que han recibido denuncias sobre cobros alterados en el pasaje intermunicipal tras la aprobación de una nueva tarifa. El ministro, sin embargo, no especificó la cantidad de denuncias. "No te puedo precisar la cantidad pero sí se han dado en estos días", sostuvo Martinez. El MTI anunció desde el pasado jueves un incremento en la tarifa de 573 rutas existentes en el país el cual se haría efectivo desde el fin de semana, sin embargo no fue hasta ayer que publicó el pliego tarifario oficial. El ministro externó que ellos como instancia no tienen la potestad de retirar concesiones al sector transporte, que ello es trabajo de la Policía Nacional. Inspectores de la entidad verifican que se cobre lo establecido . 100% Noticias/END