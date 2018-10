20, Mayo, 2015 20, Mayo, 2015 8:36 a.m. 8:36 a.m.

CONTROVERSIA EN CASO FUNDACIÓN AMARTE, DOCTOR RIMBAUD DICE ''NO HAY MALVERSACIÓN DE FONDOS''.

A la espera de una resolución que daría el Ministerio de Gobernación sobre el futuro de la Fundación Amarte, se encuentran varios de sus directivos. Hay quienes adversan la administración del veterinario Enrique Rimbaud, a quien aún le piden cuentas de las donaciones recibidas, y pedían a varias organizaciones que no continuaran con las donaciones. Sin embargo, el doctor Rimbaud se defiende de los señalamientos emitidos por el vicepresidente de la fundación Cesar Otero quien alegó por vía telefónica a 100% Noticias ‘’que hay pruebas, documentos, recibos falsos y carta de fundaciones de otros países que dicen que tal fecha enviaron dinero a la fundación y que el doctor Rimbaund no aclara’’. Según palabras de Otero, ‘’el doctor Rimbaud secuestró la Fundación Amarte, libros contables, nunca había fondo, y él (Rimbaud) estaba recibiendo fondos de otros países, que junto con la tesorera malversaban las finanzas’’. Y agrega ‘’el Ministerio de Gobernación emitió un documento donde mandatan se haga una auditoria, porque Enrique Rimbaud ocupa ese dinero, cobra por las consultas y se echa ese dinero a la bolsa. Pensamos que era un hombre honesto, hasta que empezamos a reunir información y a sospechar de él’’ indicó. El doctor veterinario Rimabud, fue consultado al respecto y señaló que el año pasado hubo una denuncia de Otero en el MIGOB, que fue resuelta satisfactoriamente. ‘’El año pasado se nos dio un periodo de tres meses para realizar auditoría y elegir autoridades’’, refirió. Rimbaud dijo a 100% Noticias que se efectuó la auditoría orientada por el MIGOB y esperan que esta semana se de a conocer la resolución final. Mientras tanto, asegura ‘’todo está registrado en libros contables, ya que los donantes vienen y hacen las compras para luego llevarse las facturas como respaldo. Todo lo que hacemos es público, no hay nada oculto’’ resaltó el veterinario. De acuerdo a lo expresado por Rimbaud, ya fue nombrada la junta directiva de Fundación Amarte, y manifiesta ‘’el presidente soy yo, y demás integrantes de la junta directiva que lo conforman. Todo aquel que tenga duda, que nos visite, porque tenemos todo ordenado para mostrar, invitamos a que vengan y lo comprueben’’, resaltó el veterinario. Stalin Andino/100% Noticias