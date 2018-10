21, Mayo, 2015 21, Mayo, 2015 8:13 a.m. 8:13 a.m.

AMINTA GRANERA DEFIENDE CIRCULARES QUE FAVORECEN A TRANSPORTISTAS

La jefa de la Policía Nacional Aminta Granera, respondió hoy a la emisión de dos circulares que favorecen a los transportistas y que ha sido interpretada como un amarre por debajo de la mesa con este sector. Granera aseguró que la institución no volverá a realizar inspecciones mecánicas porque incurren en gastos, y que esta inspección las tienen que hacer los entes reguladores como MTI e IRTRAMMA. En el caso de la orientación de no retener las unidades de buses por ninguna circunstancia, alegó, que esto responde a las quejas de la misma población porque cada vez que multaban a un chofer, causaba atrasos a los usuarios y afectaban al propietario de la unidad de transporte que era llevada al depósito vehicular. ‘’Con el control del transporte, de acuerdo a nuestro modelo, la Policía Nacional realiza asambleas con la población y sectores organizados. Solo en el 2015 de enero a mayo, hemos tenido 1200 asambleas, de las cuales 20 han sido con el sector transporte, colectivo y 16 han sido departamentales y 4 a nivel nacional. Se realizan, para conocer las preocupaciones y demandas de la población para dar mejor respuesta y servicio’’, expresó Granera en conferencia brindada hoy jueves. Según la comisionada ‘’la ley dice que la inspección mecánica le corresponde hacer a los entes reguladores: MTI e IRTRAMMA, y en los departamentos, les corresponde a las alcaldías’’, y fundamenta ‘’nosotros hacíamos doble inspección mecánica aumentando costo y pérdida de tiempo para transportistas, y esta circular nos ajusta a lo que dice la ley. Y se aplicará multa si las inspecciones están vencidas’’, resaltó Aminta Granera. Aseguró ‘’efectivamente las dos circulares no son un secreto de estado, son documentos al servicio público, y refiere a la ocupación y traslado de transporte colectivo, en caso de un choque menor, se trasladaba al depósito vehicular y resultaban afectados los usuarios y dueños’’, y agrega ‘’esa circular del 25 de marzo, establece que no se debe ocupar ni detener indebidamente las unidades de transporte colectivo, y esa decisión no afecta los aspectos de seguridad vial y ciudadana’’ La jefa de la Policía Nacional refirió ‘’se deja claro en qué circunstancias se realizará la retención y ocupación de las unidades que estén implicadas en crimen organizado, si están involucrados en accidentes con personas fallecidas, o si se han cometido infracciones a la normas de circulación de tránsito y amerita una boleta roja’’. Enfatizó ‘’queremos ser justos con los transportistas y usuarios, y los más importante es que no se afecta la seguridad vial ni ciudadana’’. Stalin Andino/ 100% Noticias