PROPONEN CÁRCEL PARA QUIENES PRACTIQUEN “AMAÑO EN LOS DEPORTES”

10:54 a.m.

El escándalo en partidos o juegos amañados azota el mundo de los deportes, y Nicaragua no escapa a este flagelo. Para nadie es un secreto que en muchas disciplinas, los deportistas han sido corroídos por este cáncer. Los diputados buscan a través de esta reforma al Código Penal que se sancione hasta con cárcel a quienes cometan este tipo de acción antideportiva. “Para nadie es un secreto que se han vendido partidos con resultados de 5 a 0 a favor de determinada selección, donde se han visto involucrados jugadores que recibieron miles de dólares por dejar perder el partido, no vamos a permitir que esto siga sucediendo es por eso que proponemos esta reforma al Código Penal”, afirmó el diputado Wilfredo Navarro. Pero, no solo los atletas se ven involucrados en este tipo de situación, los árbitros también son vulnerables. En nuestro país, la Federación Nicaragüense de Futbol, prohibirá a los dueños de equipos pagar a los árbitros su salario una vez terminen los partidos. “Después de los partidos los árbitros reciben en un sobre el pago de su trabajo, eso se puede prestar a malas interpretaciones sobre todo si el árbitro pito un penal a determinada hora del juego, ahora los dueños de equipos tendrán que depositar en una cuenta de la Federación ese pago y posteriormente se lo extenderemos a los árbitros”, explicó José Jacinto Reyes, Presidente de FENIFUT. En el caso del Fútbol, la FIFA confirmó 4 partidos amañados entre 2009 y 2012, donde se ha visto involucrada la Selección Nacional de Nicaragua.

Atrás, quedaran los juegos amañados donde se venden y se compran partidos o eventos deportivos a favor de una determinada persona u organización mafiosa. Los diputados Wilfredo Navarro y Edwin Castro, trabajan en una iniciativa de reforma al Código Penal que tipificará como delito la figura de “amaño en los deportes”.100% Noticias