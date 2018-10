21, Mayo, 2015 21, Mayo, 2015 11:05 a.m. 11:05 a.m.

GOBIERNO VIGILA ACTIVIDAD VOLCÁNICA SIN PREDECIR CAÍDA DE LLUVIAS EN NICARAGUA

El gobierno se encuentra vigilante ante las nuevas explosiones que está registrando el volcán Telica, manifestó este medio día la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. En comunicación a través de los Medios del Poder de las Familias y Comunidades, Rosario afirmó que estas explosiones se han registrado desde el medio día del miércoles. Al respecto, subrayó que tres de ellas han sido de gran intensidad, ocurridas el miércoles a las 7:05 y las 8:09 p.m, y el jueves a las 1:10 de la madruga. “Muchos gases, cenizas, fragmentos de rocas calientes. Rocas del volcán, no son rocas nuevas, no hay salida de lava, gracias a Dios”, explicó. Indicó que la explosión de las 7:05 p.m en la ladera sur del volcán estuvo acompañada de un sismo magnitud 3. Señaló que el personal médico, al igual que el Secretario Político de León, Evertz Delgadillo y otros miembros del Consejo Departamental, se encuentran realizando recorridos por las comunidades aledañas. “Se les recomienda a los turistas, a las familias, no acercarse al cráter del volcán Telica, porque todavía puede ocurrir o seguir las explosiones, y repentinas además, que lanzan fragmentos de rocas y ocasionar esos fragmentos lesiones graves”, exhortó. Volcán Concepción En cuanto al volcán Concepción, expresó que van 92 explosiones desde el medio día de ayer, la última a las 9:32 de la mañana de hoy, sin que se reportara caída de cenizas ni gases que representen peligro para la población. Rosario destacó que al noreste del volcán se registró un sismo a las 4:15 p.m. Actividad sísmica Rosario informó que en el territorio nacional se registran 5 sismos, de los cuales 2 ocurrieron en el fallamiento local (Telica y Concepción) y 3 en las costas (Jiquilillo, magnitud 2.2; al este de El Crucero, magnitud 3 grados; al sureste de El Velero, magnitud 2.7) Destacó que en la zona sur del país se sintió un sismo, pero que aún el Ineter no tenía registro del mismo. Además subrayó que el miércoles se registró un terremoto magnitud 6.8 en el Mar del Coral, Océano Pacífico Sur, a las 4:48 de la tarde. Destacó que producto de éste se emitieron dos alertas informativas de tsunamis, aunque una tercera descartó un fenómeno de este tipo. Lluvias no han caído como se esperaba En relación a las lluvias, Rosario indicó que estas no han caído como se había esperado. Dijo que el INETER le envío una comunicación donde destaca que es muy difícil hacer pronósticos en estos tiempos, por lo que “desafortunadamente no se ve que vaya a iniciar el invierno como se había establecido hoy 21”. Indicó que el INETER estará actualizando el tema a través de las diferentes comparecencias y boletines que realiza. “La situación es inestable, no hay un pronóstico definitivo, ni bueno ni malo, vamos a seguir observantes y reportando en relación al invierno, en relación a las lluvias”, 19 Digital