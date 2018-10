22, Mayo, 2015 22, Mayo, 2015 2:50 a.m. 2:50 a.m.

PROYECCIÓN DE NICARAGUA A CELEBRARSE EL MUNDIAL DE SURF

Los habitantes de Tola, en Rivas, trabajan a toda marcha en la etapa final de los preparativos del Mundial de Surf que se efectuará del 31 de mayo al 7 de junio en Playa Popoyo, el que reunirá a los mejores surfistas de unos 30 países. El de Popoyo será el tercer Mundial que acoge Nicaragua. Los anteriores fueron Masters, Junior y Stand Up. A diferencia del resto, este será de categoría libre y genera grandes expectativas, tanto en lo deportivo, como en lo económico así como por la proyección de Nicaragua como destino para practicar esta disciplina. Las olas de Popoyo están consideradas entre las cinco mejores del mundo para practicar surf. “Es la oportunidad que estábamos esperando. Hace algunos años han llegado extranjeros a esta zona y en algunas temporadas nos va bien. Pero con el Mundial de surf seguramente habremos muchos micros y medianos y grandes empresarios de la zona beneficiados”, comentó Héctor Jiménez, propietario del hotel Yalta’s Inn, ubicado en Guasacate, a 1.5 kilómetros de Popoyo. Recursos Lucy Valenti, presidenta honoraria de la Federación Nicaragüense de Surf, considera que en el municipio de Popoyo, a 111 kilómetros al sureste de Managua, hay suficientes recursos para que sus habitantes mejoren sus estilos de vida. “El surf es la segunda actividad que realizan los extranjeros al visitar Nicaragua, según datos del Banco Mundial. Es una razón suficiente para saber que esta región de Nicaragua es privilegiada y tiene espacios suficientes para que crezcan nuevos negocios. Nuestras expectativas con el Mundial son enormes. Habrá una gran proyección a nivel internacional”, manifestó Valenti. A Nicaragua llegarán unas 30 delegaciones, cada equipo estará conformado por ocho surfistas, seis serán inscritos y dos serán reservas, en caso que uno de sus compañeros no pueda competir por alguna razón. Para el World Surfing Games 2015, confirmaron su participación los campeones del Mundial del año pasado, el argentino Leandro Usuna y la peruana Analí Gómez, quienes se coronaron en las playas de Punta Rocas, en Perú. “Al venir los actuales campeones mundiales, que tienen patrocinadores reconocidos, implica que esa proyección impacte Nicaragua. Durante el Mundial estarán varias cadenas televisivas transmitiendo el evento. Televisoras nicaragüenses y de otros países. ESPN Deportes y Fox se interesan en este tipo de torneos y Nicaragua quedará bien parada”, aseguró Valenti. Los nicas La delegación nicaragüense será representada por Valentina y Candelaria Resano, Jackson Martínez, Augusto Chamorro, Sean Pearson y Rex Calderón, este último originario de San Juan del Sur, del municipio de Rivas en Nicaragua. El seleccionado sanjuaneño es de los mejores surfeando en las olas de Popoyo y serio aspirante a colarse en el medallero. “Calderón puede dar la sorpresa. El equipo de Nicaragua está bien armado, son los mejores del país. Las hermanas Resano son muy pequeñas y es un gran mérito que estén en la selección. Pero Rex tiene las herramientas necesarias para destacar. No me sorprendería que se meta en el podio. La selección de Nicaragua tiene buenos exponentes y las canchas (las playas) adecuadas para hacer grandes atletas, lo que falta es saber explotar el material humano”, expresó Dexter Ramírez, técnico del equipo nicaragüense. END