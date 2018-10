25, Mayo, 2015 25, Mayo, 2015 2:51 a.m. 2:51 a.m.

PROTESTA EN LA CONCHA POR ABUSO EN PRECIOS DEL PASAJE

Usuarios del transporte expreso mantienen tranque en La Concepción, Masaya, por la alteración ¿ en precios del pasaje a los que han venido siendo sometidos por las cooperativas de buses que cubren esa región. ''Los usuarios reclaman se les está cobrando 5 córdobas y no uno, el cual fue establecido por el MTI'', expresó desde el lugar de la protesta, el periodista de 100% Noticias, Jonathan Castro. Los tranques están en tres puntos de la ciudad: en el cementerio, en la Vuelta del Venado y en San Ignacio. Quienes protestan están armados con palos, y queman llantas. Por su parte, el director de INDEC, Marvin Pomares dijo a 100% Noticias vía telefónica ''los transportistas están abusando en el cobro del pasaje y los inspectores del MTI no están haciendo nada al respecto. Cuando la gente sale a las calles a reclamar sus derechos, es por que nadie está controlando a los transportistas''. Enfatizó que el bolsillo de los usurarios está siendo afectado debido al cobro de 5 córdobas y no uno, tal y como fue autorizado por el MTI. ''Es una violación al acuerdo y la gente tiene derecho a reclamar por el precio justo'', afirmó Pomares. Cabe destacar, que la carretera está bloqueada y los expresos que se dirigen hacia Carazo están tomando rutas alternas para poder pasar. Ellos aseguran que se mantendrán en la protesta mientras no bajen el costo del pasaje ya que fue incrementado de manera arbitraria, según aseguraron a este rotativo. El pasaje de La Concepcion a Managua tenía un costo de 18 córdobas y tras el incremento la tarifa quedó en 21 córdobas. Se espera que en las próximas horas se realice una reunión con representantes de los transportistas, el alcalde de La Concepción, Masaya, Manuel Mercado Navas y representantes de la población afectada para ver qué solución se pueda dar a esta problemática. A la reunión también asistirá el viceministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, Franklin Sequeira la cual tendrá lugar en el colegio Humberto Aguilar de San Juan de La Concepción. 100% Noticias/Hoy