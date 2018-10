EXIGEN APLICAR MANO DURA PARA ENFRENTAR DELINCUENCIA EN NICARAGUA

12:38 a.m.

Percepción

Mayor preocupación por drogas

La forma “más adecuada” para controlar la delincuencia es la “mano dura”, de acuerdo con el 63% de los encuestados por la firma CID Gallup. Esta opinión es compartida sobre todo por los habitantes de Managua y personas con menos ingresos económicos. Los resultados de la encuesta, que se realizó entre el 6 y el 12 de mayo, revelan también que un 30% de los encuestados se inclina por métodos más suaves, identificados como “mano amiga”. El informe no explica qué se entiende por “mano dura” ni por “mano amiga”. “Algunos dicen que la forma de controlar la delincuencia es con mano dura de parte de la autoridad. ¿Usted qué opina?”, preguntó CID Gallup. La encuesta tiene un margen de error de ±2.8 puntos y un nivel de confianza de 95% y fue aplicada a 1,202 personas mayores de 16 años, residentes en hogares particulares. Aunque Nicaragua es considerado el país más seguro de la región, con una tasa de homicidios de 9 por cada 100,000 habitantes, resultados de encuestas hechas recientemente revelan que entre las principales preocupaciones de la población está cada vez más el ser víctima de robos.CID Gallup dice en el análisis de la encuesta que desde 2012 en Nicaragua se registra una “tendencia decreciente” en cuanto a la percepción de crimen y violencia. .“Actualmente dos quintas partes de la ciudadanía afirman que este flagelo está aumentando. Si el informante es mujer y tiene 40 años o más, existe mayor probabilidad de (que) perciba un crecimiento desmedido de la delincuencia”, destaca el informe. Los resultados de la encuesta indican que las zonas metropolitanas, “especialmente en las cercanas a la ciudad capital, es donde el promedio de víctimas de asaltos se incrementa considerablemente, caso contrario a lo mostrado en las zonas fuera de estos lugares”.Aunque el desempleo continúa siendo la principal preocupación de la mayoría de la población, sobre todo de los residentes de zonas no urbanas y quienes tienen educación superior, el uso y tráfico de drogas es una inquietud que abruma cada día a más ciudadanos. “Es referido actualmente por tres de cada diez participantes, especialmente por los habitantes de las zonas metropolitanas. En comparación con otros países de la región, el crimen y la violencia inquietan a una proporción reducida de informantes”, detalla el informe de CID Gallup. En 2014 solo el 14% de la población externaba su preocupación por el consumo de drogas y por el narcotráfico. Para enero de 2015 ese porcentaje subió a 26% y en mayo incrementó tres puntos porcentuales. Aunque el trabajo policial es percibido de buena forma, el porcentaje considerable de hogares (54%) afirma no tener policías en sus barrios. “Menos de la mitad de los hogares encuestados afirman tener policía en sus barrios. Pese a esto, el trabajo que realiza la Policía Nacional se percibe aceptable en los diferentes aspectos evaluados (prevención y atención de delitos)”, destaca la encuesta. “Es relevante cómo la aprobación policial es mayor entre los residentes de las zonas metropolitanas y los participantes de menor edad”, agrega la firma encuestadora en su informe. La encuesta reveló que la tenencia de armas de fuego es más frecuente entre los hombres y las personas con mayores niveles académicos. END