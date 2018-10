08, Julio, 2015 08, Julio, 2015 9:52 a.m. 9:52 a.m.

LIBERAN A DETENIDOS TRAS DISTURBIOS ENTRE PLI Y POLICÍA EN LAS AFUERAS DEL CSE

En la trifulca varios diputados y concejales del PLI resultaron lesionados, otros fueron detenidos, incluyendo al presidente del PLI, Eduardo Montealegre, en medio de la confusión, periodistas y camarógrafos que cubrían el hecho también resultaron lesionados. “Este es el temor que Daniel Ortega le tiene al pueblo, pero hoy el pueblo despertó, fui detenido y liberado por un Comisionado que se dio cuenta que soy diputado y me soltó”, explicó Eduardo Montealegre. Por su parte el diputado Augusto Valle quien resultó con un hematoma en el pómulo derecho señaló que dichas agresiones van a ser reportadas a todos los organismos de que defienden los Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales. Un total de 7 personas incluyendo diputados, concejales y periodistas fueron llevados a las celdas del Distrito 1. Una hora después fueron puestos en libertad. Entre los detenidos se encontraban los diputados, Wilbert López, Eddy Gómez, Carlos Langran, José Augusto Rodriguez, Rodolfo Quintana, Armando Herrera y el periodista de Radio Corporación Larry Sevilla. El presidente del Cosep, lamentó los hechos de violencia y llamó a las fuerzas políticas al diálogo. “Lamentamos los heridos, los detenidos y creemos que es necesario un diálogo que permita el consenso entre las fuerzas políticas”, manifestó José Adán Aguerri. Los dirigentes de estas manifestaciones aseguran que regresarán el próximo miércoles con mucho más fuerzas y que no detendrán las protestas mientras no se garanticen las condiciones mínimas para unas elecciones justas y transparentes. Este pasado martes el Magistrado Electoral, José Luis Villavicencio afirmó que las elecciones no se ganan criticando a los árbitros electorales, sino en las urnas. 100% Noticias