09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 3:49 a.m. 3:49 a.m.

MTI REFUERZA VIGILANCIA EN CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el primer semestre del año, el Ministerio de Transporte e Infraestructura realizó 217 inspecciones a las fábricas de bloques y adoquines, 161 inspecciones a distribuidores de acero y 6 inspecciones a urbanizadoras para verificar la calidad de los materiales de construcción que estas están utilizando. Desde hace dos años el MTI cuenta con un moderno laboratorio que permite certificar la calidad de los materiales de construcción que se fabrican en el país y los que vienen del extranjero. En estos laboratorios se verifica la calidad del concreto, acero, asfalto y el suelo. Con los modernos equipos se mide cuanta presión puede aguantar un bloque de concreto o bien cuanta tensión puede soportar el acero y si estos cumplen con las normas establecidas en el manual de la construcción. “Este año han ingresado al territorio nacional de países como China, El Salvador y Guatemala 21,960 toneladas de acero y todo este material ha sido inspeccionado en nuestro laboratorio. Además hemos contribuido a que las fabricas mejoren el material de concreto que se está construyendo en el país, y los que no están cumpliendo con las normas específicas los estamos capacitando”, señaló Amadeus Santana, Viceministro del MTI “El 80% de las fábricas nacionales han mejorado su calidad, gracias a que constantemente los estamos inspeccionando y apoyándolos para mejorar sus equipos y conocimientos”, explicó el Ingeniero Oscar Escobar, Director General de Normas de Construcción. La inversión en este laboratorio supera el millón de dólares y una buena parte de los fondos provienen del BID. De las 6 inspecciones hechas a las urbanizadoras para verificar la calidad de los materiales de la construcción, se constató que las mismas cumplieron con los parámetros establecidos por el MTI, no obstante el Viceministro Santana afirma que estas tienen que hacer mejoras en el diseño del manejo de las aguas pluviales. “Hemos verificado la calidad de los materiales prefabricados y podemos decir que se ha venido cumpliendo con lo establecido, lo que hay que completar es el mejor diseño en el manejo de las aguas. Nosotros solo hacemos estas recomendaciones pues no es al MTI que le toca hacer estas inspecciones”, manifestó Amadeus Santana. Desde el año 2002 a la fecha, el Ministerio de Transporte e Infraestructura ha autorizado 62 sistemas constructivos. 100% Noticias