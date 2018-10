09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 10:36 a.m. 10:36 a.m.

DENUNCIAN ANTE ASUNTOS INTERNOS A INSPECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

Según la valoración del Instituto de Medicina Legal, el periodista de Radio Corporación, Moisés Julián Castillo, recibió 15 golpes en su cuerpo por parte de los antimotines que se enfrentaron este pasado miércoles a manifestantes del Partido Liberal Independiente que exigían cambios en el Consejo Supremo Electoral. Aunque los golpes en su cuerpo no dejaron ningún tipo de lesión, el dictamen de Medicina Legal será adjuntado a la denuncia que los periodistas Moisés Castillo y Larry Sevilla interpusieron en contra del Inspector General de la Policía Pablo Emilio Avalos. “Queremos una respuesta contundente por parte de la Policía, aunque no sabemos si vamos a obtener una respuesta positiva debido a que el mismo Inspector General, es el jefe de la División de Asuntos Internos” señalo Moisés Julián Castillo. “Aquí estamos ante la comisión de los delitos de abuso policial, lesiones y hurto”, manifestó el Doctor Pablo Cuevas de la CPDH. Luis Mora Duarte es otro de los camarógrafos que resulto con golpes en su cuerpo y con serios daños en su equipo de grabación. El reportero gráfico nos dijo fuera de cámara que no presentara ningún tipo de denuncia por la agresión. Quisimos conocer si la gerencia de Canal 14 Vos TV, tomara acciones en contra de la Policía Nacional pero nadie nos atendió. En tres ocasiones 100% Noticias ha buscado la versión de la Policía Nacional pero no hemos obtenido ningún tipo de respuestas por parte de la Dirección de Relaciones Publicas de esta Institución. A través de un Comunicado la Embajada de Estados Unidos informo que a su gobierno le preocupan los informes sobre los hechos de violencia ocurridos este pasado miércoles. En el comunicado se señala que Estados Unidos apoya el derecho de todos los nicaragüenses a expresar sus opiniones de manera pacífica, incluyendo lo referido a la importancia de realizar elecciones libres, justas y transparentes. Jonathan Castro