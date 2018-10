13, Julio, 2015 13, Julio, 2015 5:41 a.m. 5:41 a.m.

CPDH: 'POLICÍAS ACTUARON DESAPEGADOS AL REGLAMENTO POLICIAL DE RESPETO A LA VIDA''

A propósito de los trágicos sucesos ocurridos este sábado 11 de julio en horas de la noche en el sector de Las Jagüitas, donde tres miembros de una familia que venían de una actividad religiosa perdieron la vida durante un operativo policial, Denis Darce promotor de derechos humanos de la CPDH expresó en el programa 100% Entrevistas trasmitido por 100% Noticias El Canal ''estos hechos demuestran el grado de pérdida en la institucionalidad y profesionalismo que afecta a la Policía Nacional''. Darce indicó ''la policía debe respetar la vida y apegarse a procedimientos del reglamento policial para ordenar su actuación'', y señaló ''solo se usa el arma de fuego cuando la vida del agente está en peligro y actuaron fuera del procedimiento y desapegados al reglamento policial''. Enfatizó ''si alguien no se detiene, la policía debe darle persecución y no disparar, no es el procedimiento normal que deben tener. Daremos acompañamiento al caso observando el proceso para lograr una investigación objetiva y transparente, a la vez, que se garantice seguridad a la familia'', dijo. El promotor de derechos humanos sostuvo que como comisión ''nos preocupa que no se llegue a aplicar justicia a los actores intelectuales del caso y consideramos importante se investigue a las personas involucradas''. De si renunciar o no al cargo de jefe policial, Darce dijo que será una decisión de Aminta Granera. Por otro lado, manifestó que la CPDH tiene conocimiento de 1o casos de denuncia en contra de la institución policial en los últimos 5 años. Cabe mencionar, Darce refirió que la policía amerita ''revisión completa de su estructura, de cómo están funcionando y actuando y si ella como jefa (Aminta Granera) no tiene la capacidad de manejo y control entonces se debe hacer esa revisión). Respecto al comunicado que emitió la Policía Nacional en horas de la mañana, manifestó ''no es el comunicado que la población esperaba, sino que la policía se comprometa hay una investigación y se respete la vida''. Stalin Andino/100% Noticias