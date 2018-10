PIDEN SU RENUNCIA

Centenares de personas, entre familiares, amigos, personalidades del gobierno y medios de comunicación participan en la emotiva despedida a las tres víctimas de la masacre ejecutada por policías antidrogas , la noche del sábado 11 de julio. Minutos antes que partiera el cortejo fúnebre, la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, se presentó al lugar. Saludó uno a uno a los familiares de las víctimas, quienes aprovecharon para clamar justicia y plantear sus dudas. Una de ellas está relacionada con una nota de prensa leída la mañana de este lunes 13 de julio, en la que la Policía menciona que los agentes abrieron fuego debido a que el vehículo que manejaba Milton Reyes y en el que transportaba a su familia, no se detuvo. “¿Cómo es eso que mi familiar tuvo la culpa?”, cuestionaron a Granera. Esta respondió que “no fue así”, que la nota no dice eso. Sin embargo, todas las personas presentes en el velorio claman por justicia y piden que se aclare el número de agentes involucrados, ya que el fin de semana se manejaba que eran 20 los miembros de la Policía implicados en la masacre de civiles inocentes, no obstante, la nota oficial de la Policía se refiere a solamente 14.Antes este abuso de fuerza de la Policía, diversos grupos civiles han pedido la renuncia de la jefa de la Policía. Diversos periodistas preguntaron a Granera sobre la petición de su renuncia, a lo que respondió “yo no voy a renunciar”, pero prometió que sí habrá justicia. En el momento de oración, los pastores pidieron resignación y fortaleza a la familia doliente y que se aplique justicia con los todos culpables. Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 años, y los hermanos Aura Marina y José Efraín Reyes Ramírez, de 12 y 11 años, respectivamente fallecieron producto de los disparos recibidos la noches el sábado, cuando regresaban en familia luego de asistir a un culto religioso. Otros dos menores permanecen internados en hospitales de Managua: Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años, y Axel Reyes Ramírez, de 13 años, quien es hermano de los dos niños fallecidos. Además de Aminta Granera, otros empleados públicos y personalidades afines al FSLN se han hecho presentes, como el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la alcaldesa capitalina Daysi Torres, y el sacerdote Neguib Eslaquit. El velorio se realizó en el barrio Augusto C. Sandino, del Hotel Las Colinas 3 cuadras al lago. Las víctimas serán sepultadas en el cementerio Jardines del Recuerdo. La Prensa