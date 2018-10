NICARAGÜENSES EMPIEZAN A DUDAR SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTEROCEÁNICO

La encuesta se aplicó del 18 de junio al 2 de julio, entre 1,719 personas de todo el país, de ambos sexos y de 16 años a más.

¿QUIEN QUIERE CANAL?

La percepción entre la ciudadanía nicaragüense de que el proyecto del Canal Interoceánico será una realidad, descendió 5.8 puntos porcentuales con relación a la medición de marzo pasado y ha bajado 8.4 en lo que va del año, según las encuestas de la firma M&R Consultores. La última encuesta aplicada a nivel nacional revela que los nicaragüenses que creen que el proyecto del canal será una realidad continúa alto (65.7%). Sin embargo, esta percepción a bajado un poco, pues en el sondeo de marzo de este año esa percepción era de 71.5%. Al tomarse en cuenta los dos últimos sondeos, el de marzo pasado y el de diciembre del 2014, se observa un leve descenso en la percepción de seriedad del proyecto canalero de 8.4%. Raúl Obregón, gerente general de la firma encuestadora M&R Consultores, dice que se observa un incremento de la duda de que el proyecto vaya en serio, porque la respuesta de las personas que creen que se trata de pura publicidad subió de 8 a 12 puntos porcentuales. “Eso tiene que ver con el hecho de que todavía no hay certeza o no hay evidencia física de que se esté haciendo algo, es decir, en este trimestre se hizo la entrega de un estudio de 14 volúmenes, uno que otro vocero ha dicho que los estudios señalan que no hay problema, que se están analizando, pero hasta ahí nomas”, consideró Obregón al interpretar los resultados de la encuesta.El pasado martes el vocero de la Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, Telémaco Talavera, anunció que este proyecto ya cuenta con inversionista de tres continentes.“Hay inversionistas de Europa, Asia, Norteamérica y América del Sur, pero la información precisa se dará en su momento”, dijo Talavera, pero se negó a profundizar sobre el nombre de los inversionistas o de las compañías y tampoco precisó cuándo serán presentados al público los estudios de impacto ambiental y social del canal, pese a que antes había dicho sería a inicios de julio.Obregón reveló que durante el más reciente sondeo de opinión pública la encuestadora incorporó una variable que tiene que ver con el tema de aprobación del proyecto del canal y se le preguntó a los entrevistados: ¿Usted como nicaragüense quiere o no quiere que se realice la obra del canal interoceánico? “Tenemos un 59.8% que aprueba el proyecto, luego tenemos un 18.7% que lo aprueba parcialmente, al sumar ambas da casi un 77% de la población aprobando la obra del canal, pero 21.4% la desaprueba o la rechaza”, indica Obregón. Según el estudio, el 50.1% de los entrevistados considera que los dueños de las propiedades ubicadas en la ruta del canal se verán beneficiados, mientras un 40.8% opina que serán perjudicados, y un 9% prefiere no opinar al respecto. END