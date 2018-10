16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 8:08 a.m. 8:08 a.m.

VOCERO DE JUZGADO DE MANAGUA DICE QUE FISCALÍA AÚN NO PRESENTA ACUSACIÓN DE MASACRE EN LAS JAGÜITAS

None

100% Noticias contactó vía telefónica al vocero de los juzgados de Managua, Roberto Larios, quien aclaró ‘’no ha entrado ninguna acusación de este caso en el complejo judicial y quiero desmentir esa especulación''. Según Larios, ‘’de haber entrado la acusación, se hubiera convocado a audiencia preliminar, porque no tiene sentido presentar una acusación para luego esconderla’’, y agregó ‘’queremos aclarar que el caso no ha sido presentado por parte del Ministerio Público. No podemos ocultar ni esconder nada’’. Enfatizó ‘’que me explique el abogado porque si no está en el sistema, es porque no ha sido presentada. Este caso va llamar la atención de los medios y vamos a atender a como siempre se ha atendido. Estamos esperando que llegue la acusación para proceder’’, dijo Larios. Mientras tanto, Carlos Alemán, abogado de la familia Reyes señaló que supuestamente hay inspecciones, ‘’pero confirmamos que el caso está en los juzgados’’, dijo, y alegó ‘’no sabemos si la audiencia se hará a espaldas de la familia, porque ellos no tienen conocimiento de nada. Oí decir que solo están coordinando con las autoridades, que esto podía opacar las actividades del 19 de julio, pero estoy confirmando si se va hacer o no la audiencia’’, indicó. También añadió que ‘’la audiencia no se ha programado y mantienen bloqueada la información. Iremos a hablar de eso a la fiscalía’’, manifestó Alemán vía telefónica. De acuerdo a declaraciones del abogado de la familia Reyes, si la fiscalía no presenta la acusación, ‘’pediría los datos del caso para redactar la acusación, sin embargo, estamos esperando que el juez sexto de audiencia, Henry Morales nos dé esa información’’, refirió Alemán. Roberto Larios sostuvo que de realizarse el proceso judicial, no habrá restricción a los medios de comunicación. La familia Reyes venía de una actividad religiosa cuando la noche del pasado sábado, policías antinarcóticos abrieron fuego contra ellos, matando a dos de sus hijos y a su cuñada en el sector de Las Jagüitas 5 días han transcurrido desde el fallido operativo antidrogas en Las Jagüitas. 14 policías que participaron en el ataque a la familia Reyes-Ramírez permanecen detenidos. Stalin Andino/100% Noticias