23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 10:46 a.m. 10:46 a.m.

DESMOVILIZADOS DE LA RESISTENCIA DEMANDAN LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

None

Desmovilizados de la resistencia, aglutinados en el movimiento FDN-380, marcharon este jueves hasta las inmediaciones de la secretaria del FSLN para entregar una carta dirigida al Presidente Daniel Ortega donde demandan la legalización de unas 200 propiedades. Estos campesinos oriundos de Boaco, Matagalpa y del Timal demandan la legalización de las tierras que les fueron otorgadas años atrás y aunque han sostenido pláticas con delegados de la Procuraduría General de la República aun no obtienen una respuesta positiva. “Hemos tenido pláticas de preso porque nunca llegamos a nada, estos campesinos no pueden trabajar sus tierras y mucho menos acceder a créditos bancarios porque no tienen los títulos, queremos que el Comandante Daniel nos resuelva”, manifestó José Luis Gonzales, Presidente de FDN-380. “Los ricos nos trozan los cercos de nuestras propiedades y nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos posesión legal de los terrenos”, explicó Horacio Suárez. La FDN-380 realizará una serie de plantones en los Departamentos para exigir la legalización de las tierras. Stalin Andino/100% Noticias