25, Julio, 2015 25, Julio, 2015 1:30 a.m. 1:30 a.m.

BAJO PRECIO DE LA LECHE PREOCUPA A GANADEROS Y PRODUCTORES

Productores del municipio de Nueva Guinea se encuentran preocupados debido a los bajos precios que reciben por la leche, lo que afecta a todos los productores de esa zona. Leonel López, habitante de la comarca San Martín, dijo que el galón de leche antes del mes de junio lo vendía a C$40, pero actualmente las lecheras lo están pagando a C$20, “lo que afecta económicamente a nuestras familias que dependemos de la venta de este producto”. Agregó que las mejoras o mantenimiento de las fincas se están estancando “porque aumenta el precio de fertilizantes y herramientas, pero nos pagan poco por la leche; prácticamente nos estamos quedando de brazos cruzados”. Denis Aguilar, productor reconocido del distrito de Talolinga, ubicado a unos treinta kilómetros al norte de la cabecera municipal, calificó de “caos” lo que está provocando el precio de la leche “y el porqué no lo sabemos, escuchamos que no hay exportación de queso porque el mercado salvadoreño está lleno en cuanto a producción del líquido blanco, es por eso que también el queso está a C$12 y C$14 la libra aunque a manos del consumidor siempre le llega caro” . PROBLEMÁTICA LOS HACE REUNIRSE Ganaderos de todo el país se darán cita hoy, sábado, en Matiguás, para analizar los temas del precio de la leche, y el precio del ganado, informó el doctor y ganadero Walter Lima, Presidente de la Asociación de productores independientes, dijo que espera que el Gobierno, la industria láctea y cárnica encuentren solución a la problemática que enfrentan los ganaderos del país. “Vamos a pedir que se mantenga estabilizado el precio de la leche en la temporada seca y lluviosa, debido a que en la época de invierno los acopiadores sin justificación merman el valor de la misma, aunque los consumidores no reciben ningún beneficio porque siempre se les vende a precios altos,” dijo. EXPECTATIVAS SE DESVANECIERON Lima dijo que como ganaderos tenían grandes expectativas con la instalación de la empresa (Lala) en Nicaragua, pero hasta el momento en nada ha cambiado a la situación de los productores de leche que siguen recibiendo bajos precios. “No se ha dado una realidad en cuanto a la problemática, no llena todavía las expectativas de los ganaderos, a pesar de las acciones que se han venido ejecutando no se ha logrado estabilizar el precio de la leche,“ reiteró. Los lugares más perjudicados por la caída del precio de la leche son el Coral, Nueva Guinea y el Almendro en Río San Juan. En el Municipio de Nueva Guinea se cuenta con cuatro centros de acopio, los que logran recaudar a diario más de 100 mil litros de leche y del municipio salen unas 10 mil cabezas de ganado para subastas y mataderos. END