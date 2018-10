MANAGUA DESPIERTA EN CALMA AL NO REGISTRARSE NUEVOS SISMOS

3:50 a.m.

Managua, que ayer se despertó con un enjambre sísmico , hoy amaneció en relativa calma. De acuerdo al monitoreo en tiempo real del Ineter, desde la tarde del martes no se han registrado nuevos temblores. Según el sitio web de Ineter, el último sismo originado en la capital ocurrió ayer a las 3:18 minutos de la tarde con una intensidad de 2.4 grados en la escala abierta de Ritcher y una profundidad de 3.9 kilómetros. El único sismo registrado hoy ocurrió a las 12:26 am frente a Corinto el cual tuvo una intensidad de 2.7 grados y una profundidad de 49.4 kilómetros. Este sismo no ha causado ni víctimas ni daños, indican las autoridades. END