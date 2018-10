30, Julio, 2015 30, Julio, 2015 9:04 a.m. 9:04 a.m.

HALLESLEVEN: 'NO HAY PRUEBAS DE NARCO-GANADO''

Una campaña negra plagada de rumores orquestada supuestamente por mataderos hondureños y nicaragüenses es lo que se desprende de las publicaciones basadas en rumores tanto en LA TRIBUNA DE HONDURAS como en LA PRENSA DE NICARAGUA. Los dos medios se adjudican la fuente y ninguno se hace responsable del rumor referido a que desde Nicaragua salen vacas cargadas de cocaína en sus intestinos. sin embargo, el vicepresidente de la república, Omar Hallesleven dijo hoy que no hay pruebas que se trasiegue droga en ganado nicaragüense por lo que no se puede dar crédito a rumores sin fundamentos. Hallesleven insistió en que ''no se debe escribir para llamar la atención y basados en rumores del cual ninguna autoridad de Honduras y de Nicaragua se hace responsable'', indicó. 100% Noticias