30, Julio, 2015

FIESTA PATRONAL SE LLEVARÁ A CABO PESE A ENJAMBRE SÍSMICO

Aunque las actividades escolares y universitarias se suspendieron por el enjambre sísmico, lo que no se detiene es la fiesta patronal que realizará la iglesia católica y caballistas en la capital. Cabe señalar, esta es una celebración a la que todavía ninguna autoridad encargada ha podido explicar las medidas que se tomarán en caso de la ocurrencia de terremoto durante esta la actividad que se realiza propiamente por donde pasan las fallas Centroamérica y Tiscapa que se activaron por los 9 sismos del pasado martes. La Policía Nacional solo se limitó a leer un comunicado de lo que les corresponde en materia de seguridad ciudadana, cierre de vías y algunas prohibiciones que rigen desde el 31 de agosto. Mientras tanto, en SINAPRED no han atendido nuestras solicitudes de entrevista sobre el tema, debido a que los simulacros realizados no han planteado la hipótesis que ocurra un sismo en medio de la celebración de las fiestas patronales donde centenares de personas se aglomeran en una procesión. Stalin Andino/100% Noticias