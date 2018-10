ZONAS FRANCAS GENERAN MILES DE EMPLEOS E IMPULSAN LA ECONOMÍA NACIONAL

1:48 a.m.

Las zonas francas industriales que operan en Nicaragua son los mayores empleadores del país, a la fecha brindan empleos directos e indirectos a más de 430 mil personas, la mayoría jóvenes. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) y de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) indican que hasta diciembre del año pasado los empleos formales generados por la industria ascendieron a 110 mil, mientras que los empleos informales sumaban más de 330 mil. Hasta mayo pasado el salario promedio de cada trabajador formal de la industria manufacturera fue de C$7,952.Esa cantidad de empleos representa más del 17% del total de asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que hasta mayo pasado contabilizaba a 769,880 trabajadores y también representa una inyección semanal —según datos de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec)— de más de US$5 millones a la economía nacional en concepto de salarios. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ha señalado que cada trabajador contratado por la industria de zona franca es un empleado que inmediatamente pasa a formar parte de las estadísticas de la seguridad social, es decir, que entra a la formalidad. Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las Inversiones, indicó recientemente a un medio oficialista que la estabilidad y seguridad en el país ha permitido que las inversiones en el sector de manufactura se incrementen cada día. “Para este año se espera un crecimiento económico del 7% en el sector, tomando en cuenta que muchas de las empresas textileras han ampliado sus servicios”, destacó. Baltodano manifestó que a pesar del descenso del 5% que reportó en la producción el sector textil en los primeros seis meses del año, no significa que no se estén dando inversiones en el sector. “Hace poco se anunció más inversión sobre todo lo reflejado en la empresa Hansae, la cual amplió su inversión”, señaló.El gobierno de Nicaragua informó en febrero pasado que para este año espera que al menos unos 10,482 empleos sean creados por las empresas bajo el régimen de zonas francas. Con dicha cantidad el número de personas empleadas en las zonas francas de Nicaragua será de 120,482 al finalizar 2015, según los cálculos del Gobierno, presentados en un documento enviado a medios de comunicación en ese entonces. El crecimiento en las 10,482 plazas de trabajo —según el Gobierno— se dará a pesar de que a partir de enero de este año, Nicaragua ya no cuenta con un régimen arancelario preferencial, que Estados Unidos extendió a las textileras nicaragüenses en los últimos 10 años. Las proyecciones oficiales indican que la cantidad de empresas bajo este régimen también podrían incrementarse cuando termine el bienio de 2015 y 2016. De la misma manera en Nicaragua se espera que el número de empleos indirectos en zonas francas pase de 330,000 el año pasado a 363,004 al finalizar este año. Las exportaciones de zonas francas sumaron US$2,380 millones en 2014, según cifras oficiales y es el primer sector exportador del país, el primer generador de empleo formal, el tercer generador de Inversión Extranjera Directa (IED). Según el delegado presidencial para las inversiones, de los US$1,500 millones de IED que llegó al país el año pasado, US$300 millones iban dirigidos a las empresas de zonas francas. END