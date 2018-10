31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 2:40 a.m. 2:40 a.m.

AMANDA MIGUEL ENAMORADA DE LA BELLEZA NATURAL DE NICARAGUA

La cantante Argentina, Amanda Miguel, quien llegó a Nicaragua este jueves 30 de julio, dijo que quiere volver a tierras pinoleras para pasar unas vacaciones; así lo afirmó durante una conferencia de prensa que brindó a medios de comunicación locales. La también compositora y pianista, se encuentra en Nicaragua para ofrecer su concierto este viernes 31 de julio, a las 7:00 pm, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío en Managua. “Me siento muy feliz de estar aquí, es un país precioso y espero estar de vacaciones, el público es cálido, bien divino”. “Por motivo de trabajo no he podido conocer bien Nicaragua, sólo en revista conozco sus playas. Yo quiero volver, pero de vacaciones” reiteró. “Desde el avión miré que todo es verde, lleno de agua; ustedes (los nicaragüenses) viven en un paraíso, no hay muchos lugares así de hermosos y este es uno”, expresó la cantante. Mencionó que publicó una foto de una de las playas de nuestro país, destacando que Nicaragua es una belleza y que vale la pena visitar. La Argentina, Amanda Antonia Miguel Samso, mejor conocida como “Amanda Miguel” es nacionalizada y radicada en México. Nicaragüenses disfrutarán de sus mejores éxitos El público nicaragüense disfrutará de canciones de su nuevo disco 80-15. Amanda presentará un repertorio con la mayoría de sus éxitos, entre ellos “Vaya pedazo de Rey” el sencillo de su nuevo disco 80-15, que además incluyen 5 canciones clásicas de los 80’s y 6 canciones inéditas con arreglos completamente nuevos. La intérprete de “Él me mintió”, “Mi Buen Corazón”, “Ámame una vez más” entre otros éxitos musicales de los años 80’s, visita Nicaragua por tercera ocasión. “El nuevo disco 80-15 lo he promovido en México, los Ángeles, Miami, Puerto Rico, y por supuesto en Nicaragua”, afirmó la destacada artista. “Las baladas están regresando con mucha fuerza y creo que la juventud necesita baladas y también siento que la balada aporta amor a este planeta que prácticamente lo está pidiendo a gritos”. “Aquí ustedes viven en la gloria y no creo que estén tan necesitados de amor como en otros países”, señaló. Al finalizar la conferencia de prensa, la diva recibió diversos regalos y estímulos como parte del reconocimiento por su visita a tierras pinoleras. El Artista telonero que dará apertura a este concierto mañana a las 7pm en el Teatro Nacional Rubén Darío, será Nieves Martínez. 19 Digital