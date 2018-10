EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

8:15 a.m.

100% Noticias analizó el V Estudio sobre el uso de redes sociales en Centroamérica y El Caribe realizado por iLifebelt, organización que promueve la innovación, investigación y la capacitación en temas relacionados a los medios digitales, la cual constató que el 60.3% de los usuarios de redes sociales son hombres, y solamente el 39.7% son mujeres, es decir, 6 de cada 10 usuarios de redes sociales de la región son varones, y donde 4 de cada 10 mujeres optan por hacer uso de las redes. El estudio se efectuó en los meses de mayo y junio de 2015 y se aplicó encuesta a 844 usuarios de Internet de Centroamérica y El Caribe. Tiene un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%. La encuesta reveló que las personas entre las edades comprendidas de 21 a 30 años son quienes más uso hacen de las redes sociales, y representan el 29.7% por encima de los grupos de 12 a 20 años que constituyen el 27%, y los de 31 a 40 años con un 21.4%. Los ciudadanos que menor uso de la redes hacen son los de 61 años a más, de acuerdo a los datos, estos componen el 1.4%. Mayoría de usuarios son varones enRedes Sociales Centroamérica y el Caribe Usuarios de 21 a 30 años principal grupo etario enRedes Sociales Centroamérica y El CaribeiLifebelt analizó la situación laboral de los usuarios de redes sociales en Centroamérica y El Caribe, la cual evidenció: El 41.5% trabaja por cuenta ajena, un 30.5% de los usuarios son estudiantes, 22.7% trabaja por su cuenta, es emprendedor o empresario, y únicamente el 5.3% de los encuestados afirmó estar desempleado. Por otro lado, aquellos que tienen completa la universidad o cursan otros estudios universitarios figuran como el grupo predominante con un 44.6%, por encima de los 28.1% de usuarios que tienen completa la educación secundaria. El 16.5% de los consultados tienen completado la universidad o estudian un posgrado, sin embargo, solo un 10.8% de los encuestados dijo tener completada la educación primaria o que cursan estudios primarios. Situación laboral de los usuarios deRedes Sociales Centroamérica y El Caribe Formación académica de los usuarios deRedes Sociales Centroamérica y El CaribeUno de los hallazgos que proyecta el estudio, es que el hogar con un 58% perfila como la ubicación más usual en la cual los usuarios acceden a Internet, seguido por el lugar trabajo con 31%, y un 11% de los navegadores de Internet prefieren otras localizaciones. El Hogar, la ubicación mas frecuente de acceso a Interneten usuarios de Redes Sociales Centroamérica y El CaribeInternet en general sigue avanzando en su consolidación como fuente de información para los usuarios de redes sociales. Durante 2014 un 72% afirmó que era su fuente fundamental de información, mientras que para 2015 esta afirmación tuvo un incremento de más del 10%. Hoy, un 83% la considera fuente fundamental de información. El 15.3% indicó ‘’es una fuente secundaria’’, y un 1.7% la calificó ‘’no es fuente de información’’. Internet como fuente de información para usuarios deRedes Sociales Centroamérica y El CaribeUn 35.2% de los encuestados dijo que unos de los principales problemas que les afecta es la velocidad del Internet, luego, el 18.3% expresó que la publicidad les genera inconvenientes al navegar y el 16.1% alegó que la infección por virus les causa problemas al hacer uso de Internet. El restante 30.4% de usuarios reportan otros problemas como privacidad, publicidad y riesgos en seguridad. Principales problemas en Internet reportados por usuarios deRedes Sociales Centroamérica y El Caribe71.50% de los consultados aseveró visitar las redes sociales como una actividad diaria, el 62.40% señaló revisar su correo electrónico o email. Mientras tanto, un 56.20% prefiere ver vídeos en línea, seguido del 41.10% que opta por leer noticias y por último, 28.10% de los usuarios se orienta más a acceder al chat. Actividades diarias reportadas por usuarios de Internet yRedes Sociales en Centroamérica y El CaribeDos grandes ganadores en la competencia de uso de redes sociales son WhatsApp y Youtube con 63.6% y 61.5% de uso respectivamente. Sin embargo, Facebook es la vencedora de todas con 90.2%. Una red que reporta pérdida de mercado es Twitter (57.1% de uso) que poco a poco está siendo alcanzado por otras redes sociales, tales como Instagram (43.2%) y Messenger con 36.8%. Redes Sociales con mayor cantidad deusuarios en Centroamérica y el CaribeSegún la organización de investigación de medios digitales, Facebook encabeza la lista de redes que mayor captación de visitas diaria recibe con un 85.80%. Youtube y WhatsApp parecieran competir por el segundo lugar con 62.80% y 55.80% individualmente. Twitter e Instagram le siguen en la competencia con 35.40% y 32.90%. Finalmente, Google+ con 30.80% y Messenger (22.70%) se localizan en los últimos puestos de visitas frecuentes. Cabe señalar, el estudio destaca que nuevos ecosistemas de redes sociales van surgiendo conforme los hábitos de navegación en Internet van cambiando. ‘’La característica diferenciadora de estas redes sociales emergentes es que la plataforma para la que óptimamente han sido diseñadas son los dispositivos móviles’’, indica la investigación. En tanto, WhatsApp lidera entre las redes sociales emergentes con mayor penetración en Centroamérica y El Caribe con 63.60%, Instagram 43.20%, Pinterest 25.20% y Snapchat con 10.6%. El crecimiento de Facebook en la región durante el periodo 2014 a 2015, según iLifebelt fue del 17%. Guatemala fue el país que presentó la tasa más alta de crecimiento en el periodo 2014-2015 con un 30%. Y tiene la mayor cantidad de usuarios de esta red social llegando a 4.2 millones. Costa Rica tuvo la menor tasa de crecimiento con un 8.7% en el periodo 2014-2015. Hasta junio de 2015 Facebook cuenta con más de 18 millones de usuarios activos en la región.Un dato de interés arrojado por el estudio es que Guatemala y República Dominicana cuentan con el mayor número de personas en Facebook, 4.2 millones y 3.6 millones respectivamente. Cabe mencionar, Costa Rica en tercer lugar, cuenta con 2.7 millones y El Salvador 2.6 millones. En Nicaragua los 1.5 millones de usuarios superan a Panamá que tiene 1.4 millones, sin embargo, Honduras prevalece entre estos dos países al poseer 2.2 millones de personas con cuenta en Facebook. Los inicios de la popularidad de Facebook en Centroamérica se remontan al año 2008 cuando esta red social vino a reemplazar a la hasta entonces más popular red social Hi5. Estos son los datos de los usuarios que se reportaban en esa época. Para ese periodo la región contaba con 374,000 usuarios que equivalen al 2.5% de los usuarios que hoy tiene Facebook en los 6 países (14.6 millones). Panamá era el país con mayor usuarios (168,560), le seguía Guatemala (64,220), Costa Rica (45,220), El Salvador (41,760), Honduras (34,880) y en la cola, Nicaragua con 19,280. Cifras que cambiaron radicalmente con el pasar de los años, cuando Facebook iba obteniendo vez tras vez el papel protagónico en las redes. ‘’En general los usuarios son receptivos a la publicidad en redes sociales’’, alega el estudio. Asimismo, ante la consulta de la situación de la publicidad en Internet comparada con el año 2014, 84.7% afirma que la publicidad se ha incrementado, un 14.2% indica que se mantiene en niveles similares y un 1% considera que ha disminuido. La intensidad de uso de redes sociales en la región se ha incrementado, sin embargo la tendencia es el uso moderado. Mientras que para 2014, un 28% de los usuarios afirmaban que las utilizaban por más de 3 horas, este año este porcentaje ha descendido a 27.5%. A pesar de ello, los usuarios que afirman que las utilizan de 1 a 3 horas pasaron de 26% a un 29.5%. Sólo 2% de los usuarios de Internet en la región afirman que no utilizan de forma diaria sus redes sociales. ‘’Los usuarios se sienten cada vez más conectados’’, señala iLifebelt. Durante 2014, un 44% de los usuarios afirmó que pasaban “todo el tiempo” en redes sociales, este año esa cifra se ha incrementado en más de 10%. Los horarios nocturnos ocupan el segundo lugar en preferencia de los navegantes. 9.9% prefieren la mañana, 13% la tarde, 21.3% la noche y 55.8% no tiene inconvenientes en usar las redes todo el tiempo. Más allá de ser espacios de ocio, las redes sociales se han convertido en los principales canales informativos para los usuarios de Internet en la región. De acuerdo al estudio, el papel del usuario es pasivo, puesto que tan solo un 16.9% afirma que comparte sus opiniones y comentarios de forma proactiva. El 50.70% dice usar la redes para enterarse sobre las noticias y eventos, y 45.30% de los usuarios decide hacer uso de esta para mantenerse el contacto. En la misma perspectiva, el 33.50% buscan entretenimiento, y 25% restante se conecta para ver que hacen sus amigos y familia. Al usuario de redes sociales le gusta sentirse informado y por tal razón esta es la principal causa para seguir a una marca. Durante 2014 un 43% de usuarios afirmó que esta era también la principal causa de seguimiento de marcas en redes sociales. Este dato tiene correlación con la razón más importante de uso de redes (Enterarme de noticias y eventos con un 50.70%) Los datos de 2015 reflejan que 58.20% de la población encuestada considera importante estar informados. Un 15% se orienta por la identificación de la marca. 13% busca conseguir ofertas en las redes. 9% comprar productos o servicios y solo un 2% hacen uso de las redes sociales para quejas. En 2014, un 56% de los usuarios afirmaban que subían contenido textual, este año solamente un 50.1% afirma que ha compartido desde sus redes comentarios, opiniones u otros tipos de textos. En el caso de los que comparten fotografías se tuvo un incremento puesto que para 2014 solamente un 20% afirmaba subir este tipo de contenidos mientras que ahora 28.2% de los usuarios realizan esta actividad en su uso de redes sociales. Quienes suben fotografías (28.2%) lo hacen principalmente desde Smartphones. Un usuario pasivo, según el análisis investigativo de iLifebelt es aquel que no sube contenidos (12.5%). 4.4% de los usuarios suben vídeos de contenido multimedia. Durante 2014 Android lideró como sistema operativo en los dispositivos móviles con un 51%. Tuvo un crecimiento de 7.2%. iOS tuvo un crecimiento de más del 10% en el mismo periodo de tiempo. Blackberry OS cayó de un 17% de uso en el 2014 a 3.7% en el 2015. Un 6.4% de los usuarios reportaron que utilizan otro tipo de sistema operativo móvil. Por Stalin Andino/100% Noticias/ iLifebelt